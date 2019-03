App per bloccare i Call center operatori Tim, Wind Tre e Vodafone

Quante volte abbiamo ricevuto delle chiamate insistenti provenienti dai call center degli operatori Tim, Vodafone, Tre e Wind? Un milione di volte da quando abbiamo il primo cellulare col primo numero. Spesso, essi chiamano senza nemmeno chiedere quale operatore abbiamo, e con molta insistenza ci tengono a presentare qualche nuova promozione senza che nessuno glielo abbia chiesto. Certo, per carità, i poverini che lavorano al call center devono portare la “pagnotta” a casa, devono pur loro guadagnare qualcosa, ma dall’altro lato sono anche molto maleducati. Ci sono stati dei casi dove con tanta insistenza, con tante belle illusioni, tali operatori call center siano riusciti nel loro intento. Oggi, molti utenti per non avere a che fare con loro gli staccano la cornetta in faccia, ma internet arriva in nostro soccorso con delle app di Google Telefono e Truecaller , le quali sono state realizzate per bloccare qualsiasi chiamata sospetta.

Due app efficaci contro i call center degli operatori telefonici

Iniziamo da Google Telefono: si tratta di un servizio che permette di smascherare efficacemente ogni chiamata che riceviamo proveniente dalle numerazioni dei call center. Ma non solo: l’app ha anche la facoltà di annullare squilli e notifiche insistenti che possono turbare la nostra giornata e non ci permettono di concentrarci su qualcosa di più serio.

Abbandoniamo Google e parliamo invece di un altro servizio offerto da Truecaller. Tale app ha esteso i suoi servigi anche ai dispositivi Apple con sistema operativo iOS. Possiamo dire che è molto simile a Google Telefono, e che funziona inibendo telefonate e messaggi SMS proveniente da qualsiasi tipologia di numerazione sospetta. Nello specifico, Truecaller presenta un database anti scocciature che è sempre in aggiornamento dalla community, facendo in modo che risulti difficile per un contact center sfuggire al sistema.

Sintesi

Queste due app sono state ritenute molto efficaci e permettono di annullare le chiamate private o sospette: non solo parliamo di call center insistenti che propongono offerte , ma anche di veri e propri criminali che attraverso operazioni telefoniche propongono le loro truffe sotto presentandole come promozioni imperdibili.