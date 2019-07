Arriva un nuovo menù start con Windows 10: ecco come sarà

Microsoft per errore ha rilasciato un aggiornamento Windows che stravolge l’interfaccia del menù Start, rilascia per errore agli iscritti all’insiders program una versione interna di test del suo sistema operativo. In questa versione la build 18947 compare un nuovo menù start che forse vedremo in futuro solo in alcuni. Il nuovo menù Start farà la sua apparizione solo su Windows Lite OS, versione light del sistema operativo Windows destinato a dispositivi ancora non in commercio. Questa release di test, è stata diffusa solo a pochi utenti Windows che hanno ancora il sistema operativo a 32 bit. Appena resasi conto dell’errore nella distribuzione al pubblico, ha ritirato l’aggiornamento da Windows Update.

Il nuovo menù start di Windows

La novità più appariscente dell’errore è nel menù start, cambia abbandonando le Live Tiles presentandosi con solo icone al suo interno e una barra di ricerca in alto. Sembra più un home menù da OS mobile che lo storico menù Start Windows; l’aspetto è pulitissimo e le icone delle applicazioni sono disposte consecutivamente e senza alcun raggruppamento. E’ possibile fare lo scroll dell’elenco delle app e, cliccando sull’icona hamburger si apre un secondo menù dal quale possiamo tornare a vedere il precedente layout.

Si darà l’addio al Live Tiles?

In questo menù start manca il Live Tiles, ma che in realtà non è mai stato sviluppato a dovere. A parte un piccolo miglioramento grafico, arrivato con Windows Phone 8, sono state riportate anche su Windows 10. Adesso arriva il leak del menù Start senza Live Tiles e, secondo qualcuno e delle voci che si sentono in giro negli ambienti, è il segno che Microsoft ha ormai intenzione di abbandonare questa funzionalità.