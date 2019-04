Attenzione a questa mail: Bonus accreditato su C/C. Richiesta conferma urgente. Ecco di cosa si tratta

Da qualche giorno gira sul web e precisamente arriva nella vostra mail, un bonus di accredito immediato sul conto corrente, vi viene richiesto di pigiare il pulsante di “Conferma Bonus“, non lo fate.

Cestinate immediatamente la mail, è un modo per rubare i vostri dati personali, entrare sul vostro pc. Ricordate che nessuno regala niente e la banca non vi contatta per mail, quindi anche se siete insicuri sul cosa fare, prendetevi del tempo. Verificate sul web e se ancora insicuri chiamate direttamente la vostra banca, vi diranno che è una truffa.

Ecco la mail da cestinare immediatamente

Il tuo bonus è pronto! Ciao,

Grazie per aver mostrato interesse per il nostro programma sui bitcoin, proprio per questo ora hai la possibilità di ottenere un bonus grandi guadagni.

Riepilogo conto: n.7659mBTC

Nome:

Email:

Paese: Italia

Valore attuale di 1 Bitcoin: 7.379€

Scadenza Bonus: il bonus scade tra 2 giorni

CONFERMA BONUS