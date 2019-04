Auto con Wifi senza 5G, a favore Volkswagen, Renault e Toyota

Il Parlamento Europeo va incontro alla tecnologia Wifi per le automobili. Il 5 G al momento non è disponibile e quindi non sarà preso in considerazione, almeno per ora. Le case automobilistiche favorevoli al Wifi sono Wolkswagen, Toyota e Renault. La decisione adesso spetta all’assemblea, e se fosse positiva avrebbe un enorme impatto nel settore automobilistico e delle telecomunicazioni.

Nell’attesa che il 5 G sia pronto ad entrare in scena, ci si accontenta del Wifi. Il 5 G ha maggiori capacità con maggiore interconnessione tra i veicoli rispetto al Wifi. Comunque, la tecnologia avanza e il Wifi, comunque anche se con prestazioni inferiore, rappresenta una maggiore sicurezza sulle strade e un miglioramento sotto tutti gli aspetti.