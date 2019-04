Moltissime sono le coppie che hanno una relazione a distanza per i motivi più diversi: a causa del lavoro, a causa della famiglia, a causa dello studio. Insomma, i motivi sono davvero tanti e molti complessi. Spesso capita che ci si lasci prima di iniziare una relazione di questo tipo perché si pensa che la distanza non possa giovare alla coppia. Certo, oggi c’è la tecnologia, la quale, a differenza del passato, con le app e tutte le nuove funzionalità che essa presenta, ci fa sentire più vicino a chi è lontano, ci permette di restare in contatto con chi vogliamo. Ma nel caso di una relazione amorosa, il discorso è molto delicato e inizia a cambiare. Infatti, spesso e volentieri, è proprio la tecnologia a decretare la fine di una relazione a distanza, ma anche di una semplice relazione. Finalmente, però, sembra che la tecnologia voglia collaborare più attivamente per migliorare la condizione di una relazione a distanza. Per questo motivo è stato creato Kiss-o-Gram, un gadget tutto nuovo che permette di simulare le labbra di una persona molto lontana.

Come funziona Kiss-o-Gram?

Sembrerebbe assurdo, ma delle volte davvero la realtà supera la fantasia. Il genio umano è riuscito addirittura a creare una simulazione di bacio tra due partner che magari vivono una relazione a distanza. Ma come funziona questo nuovo gadget?

Per quanto possa sembrare assurdo, il suo funzionamento è davvero molto semplice: in sintesi, bisogna inserire il gadget nello smartphone nell’apposito dock. In seguito, bisognerà appoggiare le labbra sul disco fatto in silicone, così si permetterà all’applicazione di raccogliere i dati necessari per poter ricostruire la forma della bocca del partner 1 sull’altro device simile del partner 2, collegato in qualsiasi parte del mondo.

Com’è nata il Kiss-o-Gram

Il gadget nasce grazie alla collaborazione tra lo studio di designer malesi Imagineering Institute ed il sito per incontri extraconiugali Gleeden. Non è ancora disponibile sul mercato, ma non bisognerà aspettare a lungo. Intanto, conosciamo il possibile futuro prezzo di quando sarà lanciato sul mercato. Il prezzo aggira attorno ai 100 euro circa.