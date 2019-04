Buona Pasqua: gli auguri da mandare via Whatsapp o sms

Ormai gli auguri di Pasqua corrono via internet e per la maggior parte dei casi si mandano via Whatsapp.

Non limitiamoci a mandare il solito squallido messaggio con su scritto soltanto “Buona Pasqua” quando in rete è possibile trovare messaggi divertente, originale e che siano all’altezza della situazione soprattutto se dobbiamo rispondere ad un messaggio ricevuto che è davvero carino.

Auguri Buona Pasqua

Ecco quindi, qualche esempio di augurio da mandare via Whatsapp originale e divertente:

Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza e letizia per le menti ed i cuori. Buona Pasqua!

Anche se l’uovo è piccolo, te lo dono con tanto amore. Auguri di Buona Pasqua tesoro.

Voglio farti i migliori #auguri di serena Pasqua perché, anche se non ci sentiamo da tanto tempo, ti porto sempre nel cuore e vorrei che questo fosse per noi un nuovo inizio, una rinascita della nostra amicizia.

Che questo uovo di Pasqua non sia solo sorpresa, ma che trovi il reale significato per quello che rappresenta: pace, serenità, armonia, amore. Auguri sinceri a tutti.

Con l’augurio che questa Pasqua ti porti serenità e gioia di vivere e custodisca ai primi posti i valori essenziali della vita: la famiglia, l’amore e l’amicizia. Felice Pasqua!

La Pasqua va sentita, vissuta, ed è solo quando il cuore entra in dolce sintonia con la mente che i nostri auguri per gli altri si riempiono di significato spirituale. Buona Santa Pasqua a tutti.

Ricorda, potrai diventare una persona matura e molto sofisticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata! Auguri carissimo.

Oggi le campane suonano a festa! Il Signore è risorto! Che la luce della sua misericordia guidi sempre il tuo cammino e ti renda sempre felice.

In questo giorno di Pasqua voglio regalarti tutto e niente: tutto ciò che ti fa stare al settimo cielo e niente che ti possa spezzare il cuore.

Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona pasqua, ma credo che il mio pensiero e il mio affetto sincero bastino. Tanti auguri!

Gli auguri sono sinceri anche se le frasi possono sembrare sempre le stesse. Un caloroso abbraccio e Buona Pasqua!

Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzo, dai! Buona Pasqua!