Caricare il cellulare in fretta: la modalità aereo è quello che ci vuole

Cosa fare se si ha il telefono scarico e si deve uscire a breve? Come ricaricare lo smartphone nel più breve tempo possibile? Esiste un trucco al riguardo che permette di caricare la batteria del tuo cellulare in modo velocissimo.

Come caricare velocemente lo smartphone

Per caricare lo smartphone in modalità veloce basta impostare il devie in modalità aereo, la modalità che fa sì che il dispositivo si scolleghi dal wi fi, dalla rete e dal bluetooth. Se il telefono non consuma energia per alimentare queste funzioni, ovviamente, la carica della batteria avverrà molto più velocemente.

Caricando il telefono in modalità aerea, inoltre, si ha un duplice vantaggio: non solo il telefono si ricarica più velocemente ma non consuma neanche energia per tutte le applicazioni che usano la connessione in background come Facebook, whatsapp ecc…

Ovviamente il cellulare durante la ricarica non avrà queste funzionalità, ma almeno caricherà in modo efficiente e molto velocemente.