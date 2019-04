Cellulare, i pregi dell’acquisto fatto a rate, l’analisi

Al giorno d’oggi, molti utilizzano il cellulare per lavorare, e spesso accade che, per poter andare avanti col lavoro, e far si di stare al passo coi tempi ed avere più facilitazioni, è necessario comprare uno degli ultimi cellulari, recentemente prodotti. Ma non sempre avere il cellulare nuovo significa anche poterselo permettere Anzi, è ormai saputo il fatto che il cellulare più nuovo è anche il cellulare più costoso. Per fortuna nostra, però, esiste la possibilità di comprare un cellulare nuovo a rate. Come si fa? Vediamo le maggiori informazioni e i possibili pregi che ne derivano.

Cellulare comprato a rate, primo pregio: il risparmio

Da quanto è stato riportato da un’attenta analisi fatta da SosTariffe.it, per avere tre degli smartphone più cercati sul web , quali iPhone XS, Huawei P30, Samsung S10, grazie alle offerte dei provider di telefonia mobile, si può arrivare ad ottenere risparmi fino al 30%, cosa davvero grandiosa rispetto all’acquisto stand-alone del device.

Anzi, per lo più vediamo che è possibile acquistare un cellulare nuovo, se decidiamo di aderire ad una nuova offerta fatta dai vari operatori telefonici. In questo, si arriva ad ottenere dei risparmi che vanno da 60 a 245 euro, senza contare il fatto del grande vantaggio di queste offerte telefoniche: stiamo parlando di minuti, sms e GB utili per lavorare in tutta mobilità.

Cellulare nuovo, il confronto

SosTariffe.it ha deciso di andare più nel profondo, ed ha deciso di effettuare un’operazione di analisi di confronto tra i prezzi dei tre modelli “stand-alone”, ovvero quei modelli comprati da soli, ed il costo di un determinato cellulare se l’acquisto viene fatto in modo abbinato ad alcune offerte mobili di TIM, H3G, Vodafone e Wind. Udite, udite, secondo il responso, si arriva a risparmiare ben 245 euro pari al -30,69% del prezzo dovuto in caso di acquisto stand-alone di uno Huawei P30. Tutto questo fatto in comode rate.

Analisi dei tre prima elencati:

• iPhone XR: con le promozioni migliori può arrivare anche a comprarlo con 60 euro in meno (- 6,72%);

• Samsung Galaxy S10: costerebbe fino a 213 euro in meno (-22,90%) con il pagamento a rate;

• Huawei P30: se lo si acquista abbinato si risparmiano 245 euro (-30,69%).

WiFi gratis in Italia, dite addio agli operatori telefonici