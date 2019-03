Chi è il migliore operatore telefonico in Italia? La classifica

Negli ultimi tempi, l’operatore telefonico low cost si sta lentamente affermando arrivando alla pari dei grandi nomi in questo settore. Con offerte molto economiche e super utili, si è riusciti a convertire quasi tutta la penisola italiana. C’è purtroppo un però: la qualità del servizio. Infatti, molto spesso accade che l’utente telefonico non se la sente proprio di cambiare l’operatore telefonico, nonostante i costi eccessivi. E la motivazione è proprio la qualità. Pertanto, è stata realizzata una ricerca per cecare di capire quale sia il miglior operatore telefonico in Italia, esaminandolo in tutte le categorie possibili.

Il miglior operatore telefonico in Italia, la ricerca

La ricerca ha portato i suoi frutti grazie all’applicazione CheBanda, ovvero una sorta di software installata da tutti gli utenti italiani sul proprio cellulare e con cui si è arrivati a verificare i seguenti dati: la velocità in download/upload, il tempo di caricamento delle pagine internet e dei video. Subito dopo questo passaggio, si è passati poi a stilare una classifica in cui venivano assegnati dei punti in base ai risultati raggiunti da regione a regione.

Tenendo conto di una data limite, ovvero il giorno 31 dicembre 2018, i risultati di questa ricerca hanno riportato che il miglior operatore telefonico in Italia è Vodafone, il quale registra ben 19.144 punti. E’ seguito da TIM con 17.300 punti, Wind-Tre con 7.823 punti, e tra i nascenti operatori low cost c’è Iliad con 7.132 punti.

In Italia vince Vodafone

Regina indiscussa della classifica è l’azienda Vodafone, che si contende, per così dire, lo scettro assieme a TIM; infatti, se ci facciamo caso, i punti di differenza tra di loro sono molto pochi. Pertanto, questo ci fa capire come gli utenti italiani preferiscono pagare di più, ma avere un’ottima qualità in campo di operatore telefonico. Infine, un piccolo commento anche sulle due ultime classificate: Wind-Tre è sempre stata un’azienda molto discussa, sicuramente era una delle più economiche, ma con pessima qualità. C’è da dire che è in atto una nuova unificazione delle reti, la quale prevede il lancio del 4.5G. Questo i fa suppore un miglioramento. Infine, tanti complimenti a Iliad che in breve tempo è riuscito comunque a raggiungere un traguardo, e poi non dispone di una infrastruttura proprietaria. Pertanto ha già vinto così.