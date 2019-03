Come posso vendere il cellulare usato? Ecco alcuni trucchi

Se prima si tendeva a conservare il vecchio cellulare, oggi, grazie ai social network e siti internet di vendita di seconda mano, è possibile sbarazzarsene e guadagnarci anche qualcosa. In primis, vi consigliamo di vendere quei telefoni, che reputate vecchi, se hanno uno o due anni. Sono una categoria molto richiesta e molto acquistata, proprio perché hanno vita breve, ma non sempre, però, questo significa un successo per voi. Il compratore tiene d’occhio soprattutto lo stato del telefono. Pertanto, ecco alcuni trucchi da seguire per provare a vendere un cellulare usato.

L’utilizzo delle cover

Se quando acquistate il nuovo cellulare avete già in mente di venderlo in un futuro prossimo, allora vi consigliamo di acquistare dal primo giorno una cover, o anche più cover, in modo da preservare almeno l’aspetto esterno del cellulare, così da venderlo in ottime condizioni ed attirare più clientela. Oltre alla cover, consigliamo anche di comprare una pellicola protettiva fatta di vetro per lo schermo. Sono due acquisti a basso costo sia nei negozi vicino casa nostra che su internet. Oltre a essere un modo per preservare il cellulare in caso di vendita, è anche un modo per tenere il cellulare in ottime condizioni per sé stessi.

Maggiori attenzioni per gli accessori del cellulare

Fate molta attenzione agli accessori del vostro cellulare, a dove li mettete. Infatti, spesso capita che gli accessori del cellulare si iniziano a perdere poiché usati spessi. Ovviamente, facciamo riferimento alle cuffie: le usiamo per tutto e le abbiamo sempre con noi. Dopo averle usate, è bene stare attenti a dove metterle. Sono molto richiesta da chi cerca un cellulare usato: spesso capita che i compratori di un dato cellulare usato non riescano poi a trovare le cuffie giuste. Stesso discorso vale ovviamente per il caricabatterie: fondamentale per lo smartphone. Consigliamo, quindi, di conservarli costantemente nello scatolo del vostro cellulare, in modo da arrivare al giorno della vendita moniti di tutto.

Come vendere

Importante in questo caso è capire quando è il momento migliore per fare una vendita, pertanto è ben accetta la qualità della furbizia. Mettiamo il caso in cui è il periodo di lancio di un nuovo modello di cellulare; ovviamente, non è sicuramente questo il momento giusto per poter vendere il proprio cellulare, che è magari un modello precedente. E’ bene venderlo nel periodo che precede il lancio del nuovo cellulare, oppure qualche tempo dopo.

Il luogo di vendita adeguato

Sebbene esistano dei negozi fisici per la rivendita dei cellulari usati, è consigliabile vendere il proprio cellulare online. Inoltre, se volete guadagnare in modo giusto, vi consigliamo di non venderlo all’amico di famiglia oppure ad un parente, i quali vi chiederebbero il famoso “sconto famiglia”. Ma tutto questo non potrebbe mai accadere nel mondo di internet. Vi indichiamo siti come eBay, Subito.it oppure addirittura dei forum dedicati a tale ambito.