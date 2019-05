Come reinventare un vecchio PC con Android e Play Store

Molto tempo fa parlammo di alcuni cellulari ormai vecchi che possono essere, però, un grande tesoro con cui ricavare anche qualche somma di soldi. Bene, è possibile fare lo stesso anche con il PC vecchio che avete in cantina oppure in chissà che parte nascosta della casa, stessa cosa vale anche per i notebook che sono stati lasciati in un angolo della vostra stanza da tempo immemore. Possiamo, quindi, reinventare il nostro PC, aggiornarlo coi tempi, usarlo, se vogliamo, oppure venderlo a qualcuno.

Reinventare il proprio pc, l’installazione di Android

Come fare? Basta installare su di esso il sistema Android con tanto di Play Store ed applicazioni. Si potrebbe collegare il personale account di Google che di solito si usa sugli smartphone, per poi poter beneficiare di giochi ed utility anche se acquistati o scaricati a costo zero grazie allo sfruttamento delle nuove offerte Google Play. Inoltre, esiste un nuovo sistema operativo che tutti possono scaricare, installare ed utilizzare in modo del tutto gratuito. Bisogna dire che non è un sistema scelto a caso, ma è stato segnalato dal noto team di sviluppatori XDA , i quali lo hanno presentato all’interno del nuovo thread ufficiale. Vediamo come fare grazie a questa piccola ma importante guida a reinventare un vecchio pc che non usiamo più.

Come reinventare un vecchio pc

Tutti i desktop, notebook e tablet possono collegarsi al nuovo supporto dell’OS, il cui nome è Bliss. In pratica, esso si basa su una distribuzione personalizzata di sistema prende origine a sua volta da Android x86. Alla base di tutto questo processo, c’è la volontà di portare l’architettura del robottino verde su Personal Computer, così da poter aprire nuove possibilità a chi lo utilizza.

Quindi, invece di fare piazza pulita del nostro vecchio pc, proviamo a scaricare il pacchetto direttamente dal sito ufficiale il quale permette di avere la versione aggiornata Bliss 11.8. Grazie ad essa si avrà così in questo modo la ricca possibilità di avere il Play Store ricco di tutte le applicazioni necessarie anche su Desktop.

Si tratta di una possibilità che sta interessando numerosi utenti, i quali la stanno sfruttando per realizzare Media Center integrati e soluzioni di condivisione avanzata per quanto riguarda i contenuti tramite le applicazioni concesse dagli sviluppatori. Inoltre, è stato notato come il sistema funzioni nel migliore dei modi, avendo anche la possibilità di adattarsi anche a dispositivi non proprio giovani, ma con una certa vecchiaia.