Come vedere le storie Instagram degli altri in anonimo

Al giorno d’oggi è più probabile trovare una persona senza Facebook che trovarne una senza Instagram. Infatti, questo social network, negli ultimi anni è arrivato davvero a racchiudere una grande quantità di utenti, anche grazie alla funzione delle storie. Le storie di Instagram, in pratica, permettono a chi le fa di fare video, foto oppure di riprodurre una canzone che durano nell’applicazione per ben 24 ore. Poi, Instagram è arrivato a questo importante numero di utenti anche grazie ai vari aggiornamenti che mostrano sempre più novità anche nella funzione delle storie. Ovviamente, una volta che un utente visualizza la storia di un altro utente, a quest’ultimo gli risulta verificato. Quindi, diciamo che non ci sarebbe scampo se qualcuno abbia in testa la voglia di visualizzare la storia di un contatto che non è tra i suoi, come ad esempio un ex. Eppure, secondo alcune recenti notizie e metodi sempre aggiornati, è possibile vedere la storia Instagram di qualche contatto che no abbiamo tra i nostri in modo anonimo. Vediamo come.

Qual è il trucco per vedere in anonimo le storie su Instagram?

Iniziamo col dirvi che il trucco di cui vi stiamo parlando può essere utilizzato sia tramite il proprio cellulare, sia attraverso il computer.

Bene, detto questo, vi diciamo che per poter guardare le storie di qualcuno in anonimo bisogna affidarsi al sito storiesig. Dopo aver aperto il link bisogna soltanto fare una cosa molto semplice: inserire l’username dell’utente nell’apposito spazio e premere invio. Una volta fatto questo, si potrà accedere alla lista dei contenuti caricati e visualizzarli a proprio piacere.

Ma non è finita qui: con questo trucco, i contenuti pubblicati da questa persona sono essere anche scaricati sul proprio dispositivo. Ci teniamo a dire l’uso di questo sotterfugio è rilegato al tipo di privacy dell’account Instagram. Quindi, se si tratta di un profilo pubblico, non ci saranno problemi ad utilizzare tale trucco, se invece il profilo che vi interessa è privato, allora tale tecnica non funzionerà.