Con Apple Watch arriva l’elettrocardiogramma istantaneo in Italia

Per tutti gli appassionati di tecnologia, ma che credono anche in un utilizzo tutt’altro che superficiale della stessa, è in arrivo una bella e piacevole notizia. Stiamo parlando in particolare dell’Apple Watch di ultima generazione, lo smartwatch prodotto proprio dalla Mela di Steve Jobs, è ora in grado di riuscire a fare un elettrocardiogramma istantaneo, ed è anche disponibile in Italia.

L’elettrocardiogramma a portata di mano con Apple Watch

La funzione con cui è possibile fare l’elettrocardiogramma in modo istantaneo, è stata lanciata negli Stati Uniti, ma non si è limitato solo a quella parte del nostro globo. Infatti, tale funzione di Apple Watch è adesso disponibile anche in 19 paesi europei, ra cui troviamo anche la nostra Italia. Non c’è bisogno di fare grandi cosa: basta semplicemente aggiornare il sistema operativo dell’orologio con l’ultima versione disponibile, ovvero WatchOs 5.2.

Come funziona l’elettrocardiogramma?

Basta tenere semplicemente il dito sulla corona dell’orologio per 30 secondi. Ovviamente, ci teniamo a dire che il suo risultato non sostituisce l’elettrocardiogramma fatto dal medico vero e proprio fatto con i sistemi tradizionali, e stiamo parlando quindi dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni che si avvale di sei elettrodi posizionati sul torace del paziente più 4 sugli arti.

L’unica cosa che può fare l’Apple Watch è indicare se c’è un normale ritmo sinusale, ovvero il ritmo della contrazione del muscolo cardiaco, oppure se sono presenti aritmie cardiache da approfondire con il medico. Diciamo che più che altro esso serve da strumento da utilizzare per prevenire e capire qualcosa in più di sé prima di ricorrere dal medico e capire se effettivamente questo ci serve o meno.

Ma non è finita qui: infatti, l’Apple Watch si accorge anche di alcune anomalie presenti nel battito cardiaco: l’orologio controlla il battito in background, mentre voi non ve ne accorgete, e in un secondo momento invia una notifica nel caso in cui rilevi ci sia un battito irregolare indice di una fibrillazione atriale.