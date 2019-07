Con Iliad, a soli 4,99 euro al mese hai sms e minuti illimitati e 4MB

Un’offerta, questa di cui vi vogliamo parlare, che sembra riprendere una delle prime che il gestore francese lanciò una volta approdato qui in Italia, l’estate scorsa.Iliad ci prova con l’offerta chiamata “voce” che però permette al suo cliente di fare anche altre cose rispetto al semplice parlare a telefono.

Certo, viene ridimensionato il campo della navigazione in Internet, ma se vogliamo dirla tutta, sembra proprio che questa offerta sia stata realizzata solo per chi su internet non ci passa tanto tempo, ma preferisce i buon vecchi messaggi ed i minuti infiniti da spendere con le persone che più ama.

Detto questo, scopriamo questa piccola, ma esaustiva offerta.

A soli 4,99 euro al mese Iliad ti permette di stare a contatto con chi ami

L’offerta di cui vi vogliamo parlare oggi è così strutturata:

-Minuti e SMS ILLIMITATI

in Italia & in Europa;

-40MB in 4G/4G+

+ 40MB dedicati in Europa.

Ovviamente, questa offerta, come tutte le altre, vale per sempre e non subirà ulteriori mutamenti nel corso del tempo.

Per poter accedere a questa offerta deve essere richiesta la SIM Iliad su cui è possibile anche fare la portabilità del proprio numero.

La SIM è possibile richiederla online, attraverso quindi il sito ufficiale del nostro gestore, ma anche direttamente in uno degli store di Iliad, senza quindi aspettare che il corriere ve la porti.

Ovviamente, nel primo caso, la spedizione sarebbe gratis.

Diamo un’occhiata più vicina all’offerta

In questa offerta avremo, oltre agli sms e minuti illimitati in Italia ed Europa, altri 40 MB dedicati esclusivamente all’Europa, che si vannoa d aggiungere agli altri 40MB già presenti.

I paesi europei sono:

Germania

Antille francesi

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Spagna

Estonia

Francia

Finlandia

Gibilterra

Grecia

Guyana francese

Ungheria

Irlanda

Islanda

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Mayotte

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Riunione

Romania

Regno Unito

Saint-Pierre e Miquelon

Slovacchia

Slovenia

Svezia.