Con la nuova offerta, Postemobile ti rimborsa i giga non usati

Postemobile ci prova ancora e pensa ad un’idea geniale che non può non avere successo e consenso. Ancora una volta, sembra che questo operatore telefonico abbia davvero ascoltato le richieste dei suoi clienti e lo fa offrendo una nuova tariffa ricaricabile, la cui data di inizio coinciderà col giorno lunedì 8 Luglio 2019.

L’offerta di cui vi stiamo parlando ha un nome e si chiama Creami WeBack, la quale può essere richiesta direttamente sul sito del gestore. Si tratta di una gran bella promozione dato che si contraddistingue dalle altre per una particolarità davvero importante: ha la possibilità di ricaricare in modo del tutto GRATIS di valore proporzionale alla quantità di Giga non utilizzati entro il mese. Insomma, i giga che non usi in un mese, ti vengono rimborsati, per farla breve. Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Con Postemobile Creami WeBack i giga che non usi ti saranno rimborsati

Sicuramente, l’offerta di Postemobile si mostra unica nel suo genere, dato che nessun altro operatore, prima di esso, ha mai pensato ad una cosa simile.

Direttamente dalla giornata di lunedì, 8 luglio, ci sarà la possibilità di richiedere la tariffa direttamente online.

Bisogna fare, tra l’altro, una precisazione: questa offerta proposta da Postemobile vale solo ed esclusivamente per i nuovi clienti che hanno intenzione di richiedere all’operatore un nuovo numero o la portabilità da altro operatore.

Quindi, non possono godere di una tale offerta tutti coloro che appartengono all’operatore MVNO su rete Wind.

Non si sa ancora nulla di certa circa le informazioni dell’offerta e per il momento il profilo parziale si desume dal dettaglio costi ed offerte che si ottiene dalla prenotazione.

Pertanto, si potrà di godere delle seguenti funzioni:

• minuti illimitati

• SMS illimitati

• 50 GB al mese in 4G

Quali sono i costi dell’offerta?

Tale offerta prevede un costo mensile pari a 9,99 euro che hanno la possibilità di arrivare anche a 4,99 euro al mese nel caso in cui non si faccia uso dei GB inclusi nella tariffa.

Infatti, per la precisione, si arriva ad ottenere 1 euro di ricarica ogni 10 GB residui non utilizzati.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, non si sa ancora nulla di certo.

Sappiamo solo che in genere le nuove SIM hanno un listino da 15 euro ed includono 15 euro di traffico spendibile.

Mentre, per la spedizione, questa risulta essere gratuita e viene fatta fino a casa nostra.

Infine, concludiamo col dire che i credit illimitati si intendono validi per il traffico voce ed SMS su territorio nazionale con 4G Wind limitato a 150 Mbps valido con 50 GB in Italia ed in Roaming UE restando fedeli alla nuova formula di calcolo specifico per l’uso del traffico dati in Europa.