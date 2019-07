CoopVoce presenta ChiamaTutti senza limiti e con i Giga Gratis

Anche CoopVoce presenta una super offerte che davvero fa felice gli italiani e pian piano sta facendo crescere un grande numero di utenti che abbandonano gli altri gestori, e si affidano a CoopVoce potendo puntare sulla qualità del servizio, che è in ottimo rapporto con il prezzo. Insomma. CoopVoce si presenta proprio come un must della trasparenza e non ha nulla da invidiare agli altri operatori. Vediamo cosa ci sta offrendo e perché numerosi italiani si stanno schierando dalla sua parte.

Sempre più italiani passano a CoopVoce: vogliono trasparenza, qualità ed un ottimo prezzo

Come già si anticipa da questo sottotitolo, sempre più italiani si affidano a CoopVoce, che si sta presentando come un gestore a cui poter fare affidamento, senza che si rimanga sorpresi da brutte novità.

Il gestore CoopVoce Italia cerca di mettere in un ottimo rapporto proporzionato la qualità dei suoi servizi, ma anche prezzi bassi, che come sappiamo, non dispiacciono minimamente a noi italiani.

Altra cosa molto importante è che esso presenta novità senza rimodulazioni.

Così facendo, i grandi gestori del mercato telefonico sembrano essere in seria difficoltà mentre i clienti non ci pensano due volte e decidono di diventare utenti della Coop.

Iliad, con soli 7,99 euro 50 GB, sms e minuti illimitati anche all’estero

L’offerta del mese che CoopVoce presenta

Nel mese di luglio, CoopVoce presenta la promozione Passa a Coopvoce che vede in primo piano la convenienza della sua ChiamaTutti EXTRA.

Grazie ad una tale offerta, riusciamo ad avere:

• minuti senza limiti e senza costi aggiuntivi per lo scatto alla risposta

• SMS infiniti verso tutti i numeri fissi e mobili della rete italiana

• 30 Giga per navigare alla velocità del 4G con la funzionalità hostpot attiva e gratuita

Per quanto riguarda il costo, per nuovi clienti il costo massimo da sostenere ammonta a 10 euro al mese e risulta essere per sempre.

Quindi, sì avete capito bene: nessun tipo di rimodulazioni future ed il tutto continua ad essere gestito mediante una connessione capillare alla rete TIM sinonimo di copertura ed ampi margini di velocità per download ed upload.