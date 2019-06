Creare stickers personali su Telegram e WhatsApp, vediamo come

Sia su WhatsApp che su Telegram sono arrivati ormai da un bel po’ di tempo gli stickers i quali, se si vuole, possono sostituire a pieno le gif, un’altra tipologia di animazione in grado di rende più allegra la conversazione. Queste due funzioni sono state sicuramente il successo di tutta una serie di aggiornamenti e di innovazione che ha portato alle due app a permettere ai loro utenti di essere più interattivi tra di loro, ad essere più innovativi e a saper sbalordire i propri contatti usando stickers e gif.

Ma la cosa bella, la vera notizia del nostro articolo, arriva adesso e riguarda non le gif, ma soltanto gli stickers. Tutti sanno che esiste la possibilità di usufruire di queste animazioni nelle proprie chat, sia di Telegram che di WhatsApp, ma non tutti sanno che è possibile realizzare degli stickers personali grazie a delle applicazioni specifiche, grazie alla quale si può essere ancora più originali e stupire i nostri amici e non solo. Vediamo come fare.

Stickers personali sulle chat di WhatsApp e Telegram grazie ad alcune app

Stickers per WhatsApp

Iniziamo col parlarvi dell’applicazione più famosa in questo aspetto, il cui nome è Sticker Maker e che è disponibile in free download per Android. Usarla è davvero semplice dato che, una volta averla scaricata, bisognerà aprirla ed andare a caricare un album con cui potersi divertire a realizzare i nostri stickers personali.

Il tool per ritagliare gli stickers è anch’essa davvero molto facile da utilizzare e, inoltre, permette di ottenere un risultato piuttosto basico in pochi secondi. Per poter rendere l’album idoneo su WhatsApp, bisognerà realizzare almeno 3 stickers di base. Dopo aver fatto tutto il nostro lavoro, bisognerà soltanto cliccare il tasto “importa su WhatsApp“.

Stickers per Telegram

Invece, parlando dell’altro contesto, se invece si vogliono creare degli stickers per Telegram, bisogna scaricare l’applicazione Stickers Creator Ad, disponibile sempre gratis per Android.

Anche questa applicazione è molto facile da usare dato che presenta un funzionamento quasi identico a quello riportato nell’applicazione sopra citata.

Dopo aver concluso tutto il processo di creazione delle stickers, si potranno inviare i propri adesivi sull’applicazione di messaggistica istantanea.