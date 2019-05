Davvero la batteria degli iPhone dura quanto dichiarato?

Sicuramente, i cellulari della Apple, gli iPhone, sono diventati molto famosi e si sono diffusi tra giovani e non per numerose caratteristiche che altri cellulari non hanno. Sono arrivati addirittura a definire lo status sociale di una persona. Eppure, c’è qualcosa che non quadra. Vediamo cosa è emerso da alcune indagini.

La batteria del cellulare, il cuore di ogni dispositivo e maggiore influenza sul prezzo

La batteria risulta essere il pezzo fondamentale degli smartphone, quello che poi alla fine deve essere tenuto più in considerazione rispetto a tante altre cose. Eppure, sebbene sia questo grande pezzo fondamentale, oserei dire vitale del cellulare, si cela un mistero sulla batteria dei cellulari in generale. Noi comuni mortali possiamo conoscere ad occhio la sua capacità e se si presenta una tecnologia di ricarica rapida, mentre un terzo criterio è tutta un’altra questione, cioè quanto dura a pieno carico. I primi due criteri possiamo conoscerli se a nostra volta ci interessiamo a specifiche tecniche, ma l’ultimo è un valore abbastanza variabile di cui possiamo conoscerne la verità solo da chi ci vende il cellulare.

Ci parla di batteria un’associazione di consumatori, il cui nome è Which? la quale spiega che ci sono state diverse compagnie che non hanno fornito dei valori coerenti e tra queste aziende troviamo l’Apple con i suoi iPhone. Pertanto, si sono svolti dei test su nove modelli e pare che nessuno sia arrivato alla previsione fatta dalla stessa compagnia. Un esempio concreto? Parliamo dell‘iPhone XR, il quale, secondo la compagnia, presenta una durata di batteria fino a 25 ore, ma nei testi di Which? è arrivato ad una media di 16 ore e 52 minuti.

Batteria dell’iPhone, cosa ha da dirci Apple

Non è arrivata in ritardo la risposta dell’azienda: “Testiamo rigorosamente i nostri prodotti e supportiamo le nostre dichiarazioni sulla durata della batteria. Con una stretta integrazione tra hardware e software, iPhone è progettato per gestire in modo intelligente l’utilizzo di energia per massimizzare la durata della batteria. La nostra metodologia di test riflette quell’intelligenza. Which? non hanno condiviso la loro metodologia con noi, quindi non possiamo confrontare i loro risultati con i nostri. Condividiamo la nostra metodologia per i test che pubblichiamo in dettaglio qui https://www.apple.com/iphone/battery.html.%E2%80%9D “