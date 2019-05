Ecco i numeri telefonici a cui non bisogna mai rispondere

Con i cellulari di ultima generazione non solo siamo sempre più reperibili per i nostri contatti, ma anche da chi nel cervello ha in mente tutto un piano ben organizzato per farci soltanto del male. Stiamo parlando, nella fattispecie, di numeri telefonici a cui dovete fare attenzione dato che non sono né vostri contatti e né call center intenzionati davvero a farvi un’offerta. Ma sono numeri scelti appositamente per rendervi al verde, per danneggiarvi e per guadagnare essi stessi sulle spalle degli altri. Ci sono numerosi esempi di truffe realizzate ad hoc. Parliamo degli SMS-phishing, che imitano una comunicazione ufficiale da parte di un’azienda autorevole; delle Ping Calls , che consistono in squilli che durano un istante ma che sono in grado di azzerare il credito telefonico all’istante; le Call-ID-Spoofing, ovvero telefonate svuota-credito realizzate da numeri che solo apparentemente possono sembrare anche dei nostri amici. Infine, abbiamo le chiamate di falsi operatori di Call center. Cosa hanno in comune tutte queste tattiche? Dei numeri sconosciuti che possono davvero farci male. Di seguito, abbiamo riportato così una lista dei numeri a cui fare attenzione.

WhatsApp, fate attenzione, un virus può infettare il cellulare

La lista dei numeri telefonici che vi svuotano le tasche

Tenete bene a mente questi numeri, oppure fategli una bella fotografia; sono davvero capaci di svuotarvi le tasche senza che voi ve ne accorgiate:

• qualsiasi numero che inizi con +375, +371, +381, +255;

• +375 602605281;

• +371 27913091;

• +371 78565072;

• +563 22553736;

• +370 52529259;

• +255 901130460;

• +44 1681048170;

• +44 1624989922;

• +44 1573651110;

• +44 1693862695;

• +44 1613541750;

• +44 2080894439;

• +44 1618377665;

• +44 20 3695 3097;

• +44 20 3519 9767;

• numeri con la radice 088 dopo il prefisso 02;

• +39 02 692927527;

• +39 02 22198700;

• +39 02 80887028;

• +39 02 80887589;

• +39 0280886927;

• +39 02 37923277;

• +39 02 87367342;

• +39 02 91976494;

• +39 02 897330620;

• +39 02 91976494;

• + 39 02 99252107;

• + 39 02 91974749;

• + 39 02 23153000;

• +39 02 83623510;

• +39 02 86891603;

• +39 02 86891655;

• +39 02 86891675;

• +39 02 86891676;

• +39 02 86891693;

• +39 02 86891698;

• + 39 02 37921537;

• + 39 02 89731810;

• +39 011 0897562;

• +39 011 9966443;

• +39 03 11100190.

Un’ottima cosa sarebbe prendere tutti i numeri che vi abbiamo riportato sopra ed inserirli nella blacklist del proprio smartphone, così da non riceverne alcuna comunicazione di nessun tipo, tramite SMS o chiamata telefonica.

Altri modi per evitare le truffe telefoniche

Certo, possiamo sempre premere sul tasto rifiuti del nostro cellulare una volta che ci arriva una chiamata da un numero che non conosciamo, ma spesso non basta. Vi consigliamo, pertanto, di installare sul proprio dispositivo un’applicazione che è in grado di identificare un numero spam o comunque indesiderato e che abbia la funzionalità di bloccare in anticipo la ricezione di chiamate ed SMS da parte di tali numerazioni.

Infine, i nostri truffatori sono così astuti al punto da realizzare anche degli SMS spacciandolo per un Istituto bancario o un qualsiasi altro ente simile a cui ci si fa affidamenti, contenente un link. Attenzione qui: è meglio non aprire il link in questione in quanto si avrò la possibilità di essere indirizzati all’istante ad una pagina web molto simile a quella ufficiale dell’ente in questione, inutile dire che facendo in questo modo si entra nella tana del lupo e non si esce più!