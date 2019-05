Eliminare un messaggio su WhatsApp, come scoprirlo?

Costantemente, l’app di WhatsApp mostra dei continui aggiornamenti che si alternano di poco tempo. Certo, questa notizia non può fare che piacere a tutti coloro che hanno l’applicazione di messaggistica istantanea. Nell’ultimo anno, nel suo ultimo aggiornamento, WhatsApp ha presentato come novità la funzione di poter cancellare un messaggio che già è stato inviato. Una funzione molto richiesta e desiderata dal popolo dell’app in quanto permette di evitare brutte figure o cose simili.

E’ possibile recuperare un messaggio che è stato cancellato dopo esser stato inviato da un utente a noi? Si, ed il trucco è gratis

WhatsApp, almeno fino a nuovi risultati, è entrato nella vita quotidiano di oltre un miliardo di persone presenti in tutto il mondo. L’app, come già abbiamo detto su, vanta un grande sviluppo di aggiornamenti con novità sempre positive e che rispondono alle esigenze dei vari utenti. L’ultima è quella della possibilità di cancellare un messaggio già inviato, cosa che era possibile fare, se si riusciva in tempo, anche con i messaggi normali. Ma pensiamo che, dato la velocità della linea di alcun gestori, questa funzione degli SMS non serve più di tanto.

Come caricare l’app WAMR

Attenzione: esiste un trucco per poter capire, o meglio, sapere il messaggio che un vostro amico o famigliare vi ha inviato, ma che poi ha cancellato. Bisogna semplicemente scaricare l’app nota come WAMR, la quale ha come scopo quello di registrare tutte le notifiche ed i contenuti ad esse legati. Si tratta di un’app gratis, e quindi alla portata di tutti. Grazie ad essa, non ci saranno più segreti.