Esselunga, il nuovo volantino con tante nuove offerte e sconti

Dando un’occhiata all’ultimo volantino prodotto da Esselunga si possono trovare davvero tante offerte, ma anche tanti sconti, su qualsiasi prodotto. In particolare, queste due forme di convenienza possiamo trovare su due generi di prodotti che attirano molte persone, senza distinzione di sesso e di età: stiamo parlando, quindi, di cellulari e di televisori.

Per quanto riguarda la situazione esterna, troviamo la Bennet intenta a lanciare una campagna promozionale interamente votata al SottoCosto, e dall’altra parte troviamo Iper in collaborazione da un bel po’ di mesi, con Unieuro. Dunque, anche Esselunga ha deciso di farsi risentire, decidendo di presentare delle ottime offerte e degli ottimi sconti in modo da fare guerra alle più rinomate offerte dei rivenditori del nostro paese.

Per la bella stagione Esselunga presenta un volantino che è un mare di offerte e di sconti per tutti

Iniziamo a pensare diversamente su Esselunga: contrariamente al suo passato, sembra che oggi più che mai essa voglia fare un passo in avanti nei confronti di quanti hanno intenzione di cambiare il proprio vecchio cellulare con un nuovo. Infatti, pare proprio che Esselunga voglia davvero aiutare gli stessi a trovare un buon cellulare a buon prezzo. Detto questo, presentiamo come ottimi esempi di rapporto qualità-prezzo i seguenti cellulari: Galaxy A9 2018, Samsung A50 e P30 Lite, in vendita rispettivamente a 348, 318 e 298 euro.

Ma le belle notizie non sono finite qui! Se si vuole puntare all’acquisto di uno dei tanti dispositivi inclusi nella campagna, vi consigliamo di ricordare che con 1 solo euro in più rispetto al normale listino si avrà in regalo lo smartwatch Nordmende, il cui valore commerciale arriva ad oltrepassare i 69 euro. Certo, questo regalo che Esselunga vi fa non può essere paragonato ai più famosi Fitbit, ma per solo 1 euro gode comunque di ottime caratteristiche tecniche. Quali sono? Per chi ne capisce: batteria da 160mA, display touchscreen da 1.3″, notifiche di chiamate, SMS e applicazioni, certificazione IP68, monitoraggio del sonno con misurazione del battito e riconoscimento delle attività.

Pertanto, vi invitiamo a dare più di un’occhiata al volantino di Esselunga se siete in procinto di cambiare cellulare o televisore.