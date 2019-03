Essere invisibile su Facebook e Instagram, come fare? Una piccola guida

Tutti hanno un account Facebook o Instagram, eppure sono in tanti a richiedere sempre più privacy, dato che tali social network sono diventati davvero invasivi. Ecco, quindi, una piccola guida per diventare invisibili su social del genere.

Essere invisibili su Facebook, come fare?

Primo passo per essere invisibile su Facebook è disattivare la chat, andando sulla schermata principale e cliccare sulle opzioni, che si trova sotto l’elenco dei contatti e scegliere l’opzione Disattiva lo stato di attività.

Si può scegliere tra le opzioni Disattiva lo stato di attività per tutti i contatti, Disattiva lo stato di attività per tutti i contatti tranne o Disattiva lo stato di attività solo per alcuni contatti.Si può anche scegliere l’opzione Disattiva chiamate/videochiamate.

Oppure, molto più semplicemente, si può decidere di bloccare un dato account, così da diventare per esso invisibile.

Essere invisibili su Instagram, come fare?

Per avere più privacy basta selezionare l’icona con l’omino in basso a destra sullo schermo. Cliccare sulle tre linee orizzontali nell’angolo in alto a destra dello schermo, e infine cliccare su Impostazioni. Basterà fare click su Privacy e sicurezza per poi selezionare la voce Stato di attività, togliere la levetta da Mostra lo stato di attività. Si può anche bloccare o limitare i commenti sotto i post o alle tue storie.

Oppure, nel caso in cui non foste molto bravi ad usare Instagram, si passa alla tattica più facile. Infatti, come abbiamo consigliato per Facebook, ricorriamo all’opzione più semplice: in questo caso basterà semplicemente cambiare il proprio profilo Instagram passandolo dalla modalità pubblica a quella privata. In tal modo, avrete il controllo di accettare oppure di rifiutare chiunque voglia seguirvi. Proprio come Facebook.