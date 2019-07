Expert, nell’ultimo volantino un regalo che farà felici i suoi consumatori

Nell’ultimo volantino di Expert, quest’ultimo ha intenzione di fare un regalo davvero grande su ogni acquisto che gli utenti si ritroveranno a fare nei diversi punti vendita presenti in ogni zone del territorio italiano. Per la precisione, questa generosità di Expert varrà entro e non oltre il 24 luglio 2019.

Il regalo che Expert ci promette è che chi sceglierà di acquistare uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino, riceverà uno dei due altoparlanti JBL (il Link10 o il Link300), ovviamente, in modo del tutto gratuito. Non tutti sanno che tali oggetti commerciali hanno un costo che si aggira tra i 159 euro ed i 259 euro.

Abbiamo già anticipato il metodo con cui è possibile arrivare a questi regali: basterà recarsi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio e provvedere all’acquisto di uno dei dispositivi contrassegnati. Quando poi sarete giunti alla cassa gli addetti al punto vendita provvederanno a consegnare il regalo che Expert ha in serbo.

Quali sono le offerte del nuovo volantino di Expert?

Quello di Expert è un volantino che si presenta colmo di offerte.

Tra le più interessanti vi segnaliamo, a livello di cellulari, il Galaxy S10e a 599 euro, Galaxy A70 a 399 euro, Galaxy A6+ a 229 euro, Huawei P Smart 2019 a 189 euro, Galaxy A40 a 239 euro, Galaxy A20e a 189 euro o LG K11 a 109 euro.

L’azienda ha voluto concentrarsi di più sui dispositivi di fascia medio-bassa, al netto ovviamente della promozione relativa al Galaxy S10e, il low cost della nuova serie Galaxy S10.

Ci teniamo a ricordare che non tutti i prodotti sopra elencati permetteranno di raggiungere l’omaggio, ma soltanto quelli che presentano l’apposito bollino.

Quindi, se siete in vene di fare spese, vi consigliamo di fare un salto da Expert, con la speranza di arrivare al regalo offerto fino e non oltre il 24 luglio 2019.