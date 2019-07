FaceApp e la privacy degli utenti, ecco come evitarne i problemi

FaceApp è stata l’applicazione di questo mese di luglio e, se vogliamo essere più precisi, è stata l’applicazione di qualche settimana di luglio. Se inizialmente il suo successo era plateale e sembrava non trovare ostacoli, al punto che ha coinvolto anche le più grandi star mondiali, il successo di questa applicazione si è arrestato per i problemi di privacy. Ci sono state delle notizie che ci facevano allarmare su come le nostre foto, una volta modificate, potessero essere gestite ed archiviate in chissà che posto. Per l’esattezza, si vociferava che la gestione di queste immagine raccolte, risulta non essere esattamente in linea con la più recente normativa europea GDPR. In questo caso, si legge che “tutti i dati potranno essere archiviati e lavorati negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese in cui FaceApp, i suoi affiliati o i fornitori del servizio possiedono le infrastrutture”.

Poi, sono seguite notizie di smentite, ma ormai il dado era tratto e molti hanno iniziato a disinstallare questa applicazione davvero molto divertente dato che, non solo era possibile vedersi tra un bel po’ di anni, ma anche in versione del sesso opposto. Fan e amici dell’applicazione FaceApp è stato scoperto un modo per poterla usare ancora senza preoccuparsi della propria privacy. Vediamo quale.

Come tutelare la propria privacy su FaceApp

Tutti hanno aspettato che la stessa applicazione rispondesse alle minacce di cui è accusata e quindi, non è tardato ad arrivare il commento della stessa.

Nella dichiarazione fatta, FaceApp dice che “molte delle immagini vengono cancellate dai nostri server entro 48 ore dal momento di upload“ e “che non vendiamo né condividiamo dati dell’utente con società terze“.

Eppure, nei termini di utilizzo dell’applicazione viene specificato che le foto e le informazioni raccolte potrebbero essere condivise con società affiliate.

Comunque sia, è giusto che gli utenti si mostrino non poco preoccupati per questa vicenda e ci è giunta voce che è possibile cancellare le foto caricate su FaceApp.

La procedura per farlo risulta essere insolita, ma è di successo, e consiste nel segnalare un errore dell’app.

Quindi, per rimuovere le immagini caricate occorre infatti recarsi su Setting, poi cliccare sulla voce Support ed infine su Report a bug.

Oppure, semplicemente, dopo aver modificato la vostra foto come volete, basta fare uno screenshoot alla stessa.

FaceApp mania, l’ombra sulla Russia e dubbi sulla privacy