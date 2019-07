Fastweb lancia l’offerta “Casa”, tutto incluso a soli 29.95 euro al mese

Non solo operatori telefonici per cellulare, ma anche altri campi del settore hanno in pentola delle nuove offerte. In tal caso, stiamo parlando di Fastweb che nei giorni scorsi , in occasione del nono appuntamento della strategia #nientecomeprima, ha dichiarato di aver realizzato una nuova offerta dedicata a tutti i clienti di rete fissa, semplicemente chiamata Casa.

Ma non è finita qui: infatti, Fastweb, durante l’appuntamento ha inoltre lanciato anche la relativa assistenza dedicata e alcune nuove offerte di rete mobile. Vediamo insieme cosa c’è da sapere.

La nuova offerta di Fastweb si chiama Casa, scopriamo di cosa si tratta

Fastweb, con questa nuova offerta, e riuscito a rimpiazzare le offerte Internet ed Internet+telefono, che sono state disponibili fino lo scorso 30 giugno 2019.

Stiamo parlando, quindi, di una conseguenza, di un’offerta unica che comprende tutto, dato che ora non è più possibile attivare una linea fissa senza il telefono di casa.

La nuova offerta partorita da FastWeb si chiama Casa e prevede internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o FTTH fino a 1 GigaBit/s, chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta.

Ma l’offerta non si esaurisce qui dato che include anche i servizi come Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamata e il modem Wi-Fi FASTGate , il tutto a soli 29.95 euro al mese.

Nella realtà dei fatti, si parlerebbe di 34.95 euro al mese con attivazione gratuita.

Non si arriva a questa cifra se l’attivazione avviene attraverso la promo online, dove si avrà la possibilità di pagare quanto spiegato sopra a soli 29.95 per sempre senza contributo di attivazione.

Se siete davvero interessati a questa opzione, dovrete affrettarvi in quanto è disponibile fino al prossimo 30 luglio 2019, anche se attualmente la data di scadenza risulta essere il 4 luglio 2019.

Poi, l’operatore vi offre anche la disponibilità di aggiungere 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali al costo di soli 5 euro in più al mese.

Per saperne di più, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.