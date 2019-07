Fastweb presenta delle offerte che non vanno oltre i 10 euro

L’estate, che ormai è nel pieno del suo corso, è il periodo migliore per i vari gestori, classici o virtuali che siano, nel lanciare delle super offerte. Insomma, se fino ad adesso ci sono state delle battaglie tra i vari gestori, l’estate è il periodo della guerra tra di essi, i quali cercano di abbattere il nemico con delle promozioni davvero convenienti, con la speranza di aumentare il più possibile il numero dei propri utenti.

Tra queste gestori che non vogliono di certo ritirarsi, c’è il gestore virtuale Fastweb, il quale riesce a garantire un ottimo servizio sfruttando al meglio le infrastrutture della rete di un altro operatore, ovvero Tim.

Comunque, diciamo che Fastweb in questo mese di Luglio ha deciso di promuovere delle nuove tariffe telefoniche che addirittura non superano i 10 euro mensili, un costo che va bene davvero a tutti. Vediamo di cosa si tratta.

Fastweb lancia delle offerte davvero economiche, quali sono?

La prima promozione è rivolta a tutti i consumatori che non utilizzano il proprio smartphone in modo eccessivo: il suo nome è Mobile Base.

Per attivare questa tariffa bisogna accedere solo al sito online del gestore e ci permette di avere 100 minuti da utilizzare verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 1GB di connessione dati per navigare in rete con la velocità del 4G a 1,95 Euro al mese.

Passando alla seconda promozione di Fastweb, il suo nome è Mobile Voce e Giga e permette ai consumatori di usufruire di 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 30GB di connessione mobile per navigare in Internet alla massima velocità.

Il costo mensile richiesto è 7,95 Euro al mese ma, la cosa bella è che il primo rinnovo te lo regala l’operatore.

Ultima promozione telefonica, ma non per importanza, è la Mobile Freedom.

Quest’ultima si differenzia dalle precedenti due perché i consumato possono usufruire di minuti illimitati verso tutti e 30GB di Internet alla massima velocità.

Il costo per questa ultima offerta è di 9,95 Euro al mese, e come per la seconda, il primo mese è offerto dal gestore telefonico.