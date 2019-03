Google e Apple in classifica innovazione 2019, l’Italia è fuori

In una recente classifica che si occupa dell’innovazione globale nell’anno 2019, sul podio si vede Google, Amazon, Apple, ma non c’è alcuna rappresentanza dell’Italia. Addirittura, il bel Paese non rientra nemmeno nella top 50 mondiale. Troviamo, inoltre, la Samsung al quinto posto, azienda non americana. La classifica, di tipo annuale, ha come oggetto di studio le imprese più innovativa del mondo. Il suo nome è The most innovative companies, ed è realizzata da Boston Consulting Group. Possiamo dire, però, che la prima azienda europea entrata nella classifica è la tedesca Adidas, che si trova al decimo posto.

Google e Amazon in, Italia out

Nonostante l’Italia non risulti essere classificata, diciamo che c’è una buona notizia : per quanto riguarda il fronte innovazione, la buona notizia è che nel nostro Paese aumenta sempre di più la consapevolezza del ruolo strategico ed importante delle imprese, nel 95% (dal 91%) dei casi una priorità. Nel 2019 aumentano anche le aspettative per quanto riguarda l’incremento degli investimenti: 80%, rispetto al 63% del 2018.

I trend internazionali da tenere d’occhio

E’ l’innovazione la priorità assoluta per il 41% delle imprese, in Europa pari al 37%. I driver che avranno un maggior impatto tra tre o cinque anni ci sono le piattaforme tecnologiche, la rapida adozione di nuove tecnologie, il design digitale, i big data, mobile, Intelligenza Artificiale.

Soffermandoci proprio su quest’ultimo importante fattore, su di esso stanno investendo circa il 90% delle imprese. Più del 30% delle imprese stesse si aspetta che l’Intelligenza Artificiale sia tra le principali aree di innovazione con il maggiore impatto sull’impresa nei prossimi tre o cinque anni. Infatti, quasi il 30% ha programmi di innovazione basati sull’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha voglia di dare un’occhiata alla classifica, la si può vedere online anche in versione interattiva, la quale vi mostrerà il reale l’andamento delle aziende con le posizioni scalate e quelle perse.