ho.mobile e l’offerta con tutto illimitato e 50GB di internet

ho.mobile decide di non darsi per vinto e sorprende tutti con una nuova promozione rivolta soprattutto ai nuovi clienti che ho.mobile cerca di sottrarre agli altri operatori, virtuali o meno che siano, per portarli dalla sua parte. In pratica le promozioni di ho.Mobile sono indirizzate a quei nuovi clienti che decidono di attivare una SIM effettuando o meno la portabilità. In questo secondo ed ultimo caso ci sarà la possibilità di ricevere la promozione a un costo più basso.

L’operatore virtuale della Vodafone sta cercando di realizzare offerte convenienti dal punto di vista economico ma anche da quello qualitativo.

Insomma, ci sono delle opzioni speciali rivolte ai clienti provenienti da determinati operatori, e in modo particolare ho.mobile strizza l’occhio ai clienti MVNO che effettuano la portabilità.

Passa a ho. Mobile, l’operatore virtuale della Vodafone ci prova così

In sintesi i nuovi clienti che decidono di abbandonare il loro operatore per passare a ho.Mobile, riceveranno ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic grazie alle nuove offerte dell’operatore nato dalla mente della Vodafone.

Bisogna aggiungere un’importante informazione: il costo mensile non è sempre lo stesso, ma cambia effettuando la portabilità da determinati operatori, dunque:

• i clienti che trasferiscono il numero da uno degli operatori virtuali selezionati da ho. Mobile avranno la possibilità di ottenere l’offerta ho. a 6.99€;

• i clienti che attivano un nuovo numero o effettuano la portabilità da Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom hanno a disposizione l’offerta ho. 8.99€;

• i clienti che effettuano la portabilità da operatori specifici, compreso Vodafone, possono attivare l‘offerta ho. 12.99€.

Quindi, dopo aver spiegato le tre promozioni ho. Mobile c’è da dire che l’unica cosa che cambia è il costo mensile, che risulta essere diverso, ma che non vieta di avere gli stessi servizi. Infine, tutti i nuovi clienti avranno, oltre ai minuti, gli SMS e i 50 GB di traffico dati gli stessi vantaggi offerti da ho.Mobile.