ho. Mobile, la nuova promozione solo per alcuni clienti

Se secondo alcune notizie è Iliad l’operatore low cost che detiene il monopolio economico nel settore, ho. Mobile cerca di contrastarlo con una super offerta. Questa offerta, però, ha dei precisi bersagli, e cioè tutti i clienti degli operatori virtuali rivali. Ad essi Iliad propone l’attivazione della nuova offerta ho. 6.99. , anche se, tale promozione, inizialmente fosse rivolta anche ai clienti Iliad. Niente da fare, ho.mobile ci ha ripensato ed ha deciso che tale promozione era da dedicare esclusivamente ai clienti che decidono di effettuare la portabilità da alcuni MVNO selezionati.

ho.mobile sgancia l’offerta 6.99 solo per i clienti MVNO, tutti i dettagli da sapere

Andando più nel dettaglio, ho.mobile presenta ben più di una semplice offerta, davvero molto economiche, tra l’altro. Le nuove offerte che di tanto in tanto sforna l’operatore di Vodafone sono disponibili per tutti gli utenti, ma ci sono alcuni di essi che sono privilegiati per quanto riguarda il costo. Infatti, essi proprio questi hanno la possibilità di attivare la nuova offerta ho. 6.99, la quale prevede una spesa molto più bassa rispetto alle due promozioni ho. 8.99€e ho. 12.99€ ed è disponibile soltanto per i clienti MVNO.

La novità per questi determinati utenti prevede agli stessi di avere minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. Inoltre, se poi ci si aggiunge l’intenzione di voler effettuare la portabilità da uno degli operatori virtuali selezionati, oltre a richiedere l’apposita promozione, si può arrivare ad un costo di soli 6,99 euro al mese.

Nuova offerta ho.mobile, come fare

Per chi fosse interessato, è necessario come prima cosa acquistare la nuova SIM e attivare la promozione tramite il sito ufficiale ho. Mobile oppure basta recarsi in uno dei 3000 punti vendita disponibili. Se parliamo di soldi, l’acquisto iniziale prevede un costo di 16,99 euro, il quale copre la nuova SIM e il primo rinnovo della promozione.

Altra cosa importante è che l’operatore permette di sfruttare i servizi importanti senza che avvengano aggiunte delle spese in più, oltre a tutelare i clienti dai costi extra e dalle spese impreviste. Ma questo avviene tutto già dall’attivazione della nuova SIM, nella quale si procede automaticamente con il blocco dei servizi a contenuto e dei numeri a pagamento.

Ultima cosa da sapere è che clienti che hanno intenzione attivare la nuova offerta ho 6.99 dovranno procedere il trasferimento del numero entro 15 giorni dall’attivazione della nuova SIM. Se questo non avvenisse, l’operatore procederà con l’attivazione dell’offerta ho. 12.99€.