ho.Mobile lancia delle offerte telefoniche super scontate

Anche l’operatore virtuale dell’azienda Vodafone, appunto ho.mobile, ha lanciato nelle recenti settimane delle offerte davvero super. Certo, senza ombra di dubbio queste offerte sono disponibili per tutti i nuovi clienti, ma c’è una bella novità: il low cost riserva dei vantaggi non indifferenti soltanto ad alcuni di loro. Nella fattispecie, si tratta di un gruppo ben preciso di utenti il quale avrà la possibilità di attivare la promozione ad un prezzo scontato senza che ci siano dei tagli per quanto riguarda la quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Quali sono le super offerte di ho.mobile del mese di luglio? Scopriamole insieme

Facendo un discorso generale, il low cost, figlio di Vodafone, presenta un pacchetto davvero interessante, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

Infatti, i nuovi clienti avranno ogni mese minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Il tasto un po’ dolente è il costo: il costo da sostenere per il rinnovo mensile, infatti, presenta delle differenze in relazione al gestore da cui si proviene. Facendo un piccolo sunto, la situazione è questa:

i clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il numero hanno a disposizione l’offerta ho. a 6.99€;

i clienti che attivano un nuovo numero o che effettuano la portabilità da Kena Mobile e altri MVNO possono attivare l’offerta ho. a 8.99€;

i clienti Vodafone e di altri operatori specifici possono, invece, effettuare il passaggio e ottenere l‘offerta ho. 12.99€;

Stessa offerta, diverso prezzo

Facendo chiarezza, si avrà una stessa promozione con costi diversi in base all’operatore di origine e quindi il costo mensile può ammontare a 6,99€, 8,99€ o 12,99€.

Stesso discorso vale per il costo di attivazione, il quale sarà diverso per ogni cliente ma non cambiano le modalità di attivazione messe a disposizione dall’operatore.

Le offerte possono essere richieste direttamente dal sito online, il quale offre la possibilità di scegliere tra due modalità di consegna della nuova SIM, ma l’attivazione può essere fatta anche presso i punti vendita fisici.

Ci teniamo a dirvi che è importante effettuare il passaggio del numero al nuovo gestore entro 15 giorni dal momento dell’acquisto della nuova scheda ho. Mobile.

Se così non sarà, non si avrà la possibilità sarà di attivare la promozione richiesta e il gestore procederà automaticamente con l’attivazione dell’offerta da 12,99 euro al mese.