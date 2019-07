ho.mobile: offerta a 12,99 euro al mese per 50 Giga, minuti ed sms illimitati

ho.mobile lancia una super offerta che davvero merita di essere presa in considerazione anche per la qualità del prodotto offerto. Certo, forse il prezzo non è dei più economici, se facciamo un confronto con altri operatori telefonici low cost, ma dato che la qualità di ho.mobile è la stessa di un grande gestore telefonico come la Vodafone, rinomato proprio per questa sua grande ricchezza, il costo di 12,99 euro al mese dovrebbe pesare meno e ben compensare.

Ma vediamo cosa ha da offrirci il gestore low cost di Vodafone in questa nuova offerta tutta da scoprire.

Nuova offerta da parte del low cost ho.mobile, vediamo di cosa si tratta

Come già abbiamo anticipato, a 12,99 euro al mese avremo 50 giga di internet più sms e minuti illimitati verso tutti.

È possibile acquistare la sim in diversi modi: online, con tanto di spedizione gratis; la si può prenotare online per poi prenderla in una edicola, oppure, andando nei punti vendita di ho.mobile.

La scheda costa 9,99 euro, e la prima ricarica costa 13,00 per un totale di 22,99 euro iniziali, che non dovrete più spendere.

ho.mobile dalla parte dei suoi clienti

Il gestore telefonico ci tiene a precisare che una volta finiti i giga di internet, esso stesso provvederà a bloccare la navigazione per non far spendere altri soldi.

Tutti i servizi a pagamento come oroscopi e suonerie saranno bloccati, mentre gratis, e quindi inclusi, sono i seguenti servizi:

-SMS ho. chiamato

-42121 per credito residuo

-avviso di chiamata

-navigazione hotspot

-trasferimento di chiamata

-app per la gestione dell’offerta.

E se viaggio o sono in vacanza in qualche capitale dell’Europa?

Se siete in vacanza in una zona dell’Unione Europea sappiate che potrete usare tutte e tre le funzioni della vostra offerta senza la presenza di costi aggiuntivi.

Cosa aspettate? Attivate da subito questa promozione davvero molto buona.

