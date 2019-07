ho.Mobile pensa ai clienti Iliad con l’offerta ho a soli 6.99 €

L’operatore virtuale di Vodafone, ho.mobile, ha pensato ad promozione ad hoc esclusivamente per i clienti del suo nemico più celebre, l’operatore low cost francese Iliad. All’interno di questa promozione troviamo la possibilità di avere minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G Basic a soli 6,99 euro al mese. C’è una differenza che contraddistingue i clienti Iliad da clienti di altri operatori: la portabilità. Infatti, chi è Iliad ha la possibilità di ottenere la promozione ad un costo più basso così da sostenere una spesa mensile di soli 6,99 euro al mese. Oltre a questo prezzo così ridotto, il low cost garantisce loro la possibilità di usufruire anche dei servizi extra.

ho.mobile pensa ai clienti del suo nemico Iliad: scopriamo com’è l’offerta di 6,99 euro al mese

Ma di cosa parliamo? Ogni cliente potrà sfruttare in modo del tutto gratuito dei servizi come l’avviso e trasferimento di chiamata. Ma andiamo a vedere più da vicino cosa ci riserva questa mega offerte dell’operatore ho.mobile rivolta solo a chi è Iliad.

Come ogni promozione generata dall’operatore ho.mobile, anche questa offerta di 6,99 euro al mese è disponibile in modalità online, anche se può essere richiesta con l’acquisto della nuova SIM presso i punti vendita.

Ma a prescindere dei modi di come può essere attivata, la promozione in questione può essere richiesta soltanto da tutti coloro che attualmente risultano essere clienti Iliad o da determinati operatori virtuali.

Tali soggetti dovranno, inoltre, sostenere una spesa iniziale di 16,99 euro che permette di avere la nuova SIM, la sua attivazione e la prima ricarica da utilizzare per il primo rinnovo della promozione.

Dopo aver fatto tale acquisto, sarà necessario continuare con un atro step: il trasferimento del numero entro e non oltre 15 giorni.

Se questo non avviene, non ci sarà la possibilità di attivare l’offerta richiesta. Per semplificare il passaggio si potrà utilizzare l’app ufficiale dell’operatore.