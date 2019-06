ho. Mobile pensa ai nuovi clienti con tre offerte super

ho. Mobile non è rimasta indietro ed ha pensato anche al mese di Giugno proponendo a chiunque abbia intenzione di passare dalla sua parte, l’attivazione di tre offerte le quali presentano minuti, SMS e traffico dati a partire da soli 6,99 euro al mese. La particolarità presentata dall’operatore virtuale della Vodafone consiste nel fatto che nonostante siano previste soglie uguali per tutti i nuovi clienti, l’unica cosa che cambia sono i costi che variano in base al gestore di provenienza di tali clienti. Ma qualsiasi clienti, ripetiamo, a prescindere dal suo operatore di provenienza, una volta passato a ho.mobile, avrà:

• Minuti illimitati verso tutti i numeri;

• SMS illimitati verso tutti i numeri;

• 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Passa a ho. Mobile con tre nuove offerte super

Ripetendo nuovamente quanto detto in precedenza, tutti i nuovi clienti, a prescindere dal loro operatore di origine, avranno sms, minuti e giga ad un costo, però, differente in base alla portabilità del numero. Tutti i futuri nuovi clienti provenienti da operatori virtuali, potranno accedere all’offerta di ho.mobile a soli 6,99 euro al mese, a differenza di tutti coloro che trasferiscono il numero da operatori specifici, i quali dovranno sostenere una spesa di 12,99 euro al mese. Mentre, tutti i clienti che effettuano il passaggio da Iliad, Kena Mobile, Daily Telecom o Digi Mobil, oltre a tutti gli utenti che attivano una nuova linea, avranno la promozione a soli 8,99 euro al mese.

Le tre offerte in realtà sono una sola, l’unico aspetto che porta alla divisione della stessa in tre nuove offerte è il costo. Al momento dell’attivazione dell’offerta, dunque, l’operatore presenterà come disponibili anche i servizi extra, come ad esempio l’avviso ed il trasferimento di chiamata, e in seguito procederà con il blocco automatico dei numeri a pagamento e dei servizi a sovrapprezzo assicurando così l’inesistenza di spese impreviste.