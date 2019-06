ho.Mobile presenta le offerta con tutto illimitato e 50 GB

Anche per questo caldo mese di Giugno ho.mobile, figlia di Vodafone, ha pensato bene di presentare delle offerte con tutto illimitato, sia per i messaggi che per le chiamate, e i dati in 4 giga basic. Tutti i clienti possono ottenerle anche se effettuano o meno la portabilità del numero e richiedendo una nuova SIM online oppure presso i punti vendita dell’operatore. Per chi sceglie l’acquisto online è possibile selezionare due modalità differenti per quanto riguarda il ritiro della nuova scheda: la si può ricevere o comodamente a casa tramite corriere, se effettuano il pagamento online, oppure richiedendo il ritiro presso una delle edicole convenzionate, pagando in quel punto la spesa iniziale. Aggiungiamo col dirvi che ho.mobile permette di attivare le offerte in base all’operatore da cui si decide di trasferire il numero. Di conseguenza, in base all’operatore di origine, dovrete pagare tot cifra mensile.

Le offerte di ho.mobile, con sms e minuti illimitati e 50GB di internet, i dettagli

3 promozioni differente quelle di ho.mobile, ma soltanto per quanto riguarda il costo. Mentre, dal punto di vista del contenuto, non cambia nulla. Vediamo allora questo ultimo aspetto. L’operatore low cost di Vodafone ci permette di avere:

• Minuti illimitati verso tutti i numeri;

• SMS illimitati verso tutti i numeri;

• 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Come già vi abbiamo accennato, i costi cambiano in base all’operatore da cui si fa la portabilità: i clienti provenienti da MVNO potranno godere di tale offerta al solo costo di 6,99 euro al mese. Mentre, i clienti Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom e coloro che attivano una nuova linea, avranno tale offerta a 8,99 euro al mese. Infine, i clienti Vodafone che effettuano la portabilità e gli utenti provenienti da altri gestori, arriveranno a pagare 12,99 euro al mese.