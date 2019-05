ho.mobile vs Iliad: offerta a 8.99€ per i clienti del low cost francese

Quella che sembrava essere solo una lunga battaglia tra i nuovi operatori low cost è diventata in realtà una guerra all’ultima bomba. In questo caso, ho.mobile, figlio di Vodafone, ha dichiarato guerra aperta in modo del tutto diretto al fondatore dei low cost per eccellenza, il gestore francese Iliad. Facendo in questo modo, ho.mobile, attraverso una curiosa offerta, cerca di far passare dalla sua parte più clienti Iliad possibili.

Offerta ho.mobile a soli 8,99 euro: ecco di cosa si tratta

La sua offerta prevede un piano mensile di soli 8,99 euro per tutti coloro che effettueranno la portabilità dal gestore francese Iliad a quello di ho.mobile. Mentre, per tutti i clienti provenienti da determinati operatori virtuali o dai principali gestori come Vodafone, Tim e Wind, infatti, potrebbe incontrare spese differenti che ammontano a 6,99 euro o 12,99 euro al mese. Ma vediamo nel dettaglio questa offerta di ho.mobile che sembra davvero avercela con Iliad.

ho.mobile dichiara guerra a Iliad con una super offerta a soli 8,99 euro al mese

Con soli 8,99 euro al mese, ho.mobile offre a tutti coloro che avranno il coraggio di abbandonare Iliad i minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Ma come poterla attivare? Tutti coloro che hanno intenzione di attivare un nuovo numero o che abbiano l’intenzione di lasciare i loro gestori telefonici come Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom per effettuarne la portabilità a favore di ho.mobile possono richiedere l’attivazione online o presso i negozi ho. Mobile. Come prima spesa saranno richiesti ben 18,99 euro con cui si avrà la possibilità di acquistare una nuova SIM e la sua attivazione e il primo rinnovo della promozione. Come già è stato detto in precedenza, viene richiesto un costo mensile che ammonta a soli 8,99 euro al mese, che saranno automaticamente presi dal gestore sul credito residuo.

Infine, con l’attivazione la promozione, ho. Mobile, si occupa anche di bloccare in modo automatico i numeri a pagamento e i servizi a contenuto e attiva contestualmente i servizi extra che non prevedono spese aggiuntive. Una volta diventati clienti ho. Mobile, si avrà dunque la possibilità di utilizzare svariati servizi e vantaggi senza andare incontro a costi extra non previsti.