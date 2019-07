I 5 trucchi di WhatsApp che nessuno conosce ancora

Tutti usano WhatsApp, la piattaforma di messaggistica online più famosa degli ultimi anni che sta vivendo un grande periodo di successo grazie al fatto che ormai fa parte della famiglia Facebook. Infatti, è grazie ad essa che WhatsApp è sempre sulla cresta dell’onda con aggiornamenti sempre nuovi. Ma prima di fare un aggiornamento, conoscevate davvero tutto della nostra app verde preferita? Ci sono alcune cosa che si possono fare anche senza aggiornare WhatsApp. Quali sono? Siamo qui per questo.

I 5 trucchi di WhatsApp che non necessitano di un aggiornamento

Scrivere in grassetto, corsivo o sbarrato

Sapevate che si possono scrivere su WhatsApp messaggi anche in grassetto, corsivo e sbarrato?

Per questo non c’è bisogno dell’aggiornamento, ma è un trucco che si deve conoscere da sé. Questo è un bel modo per far colpo sui propri contatti.

Troppe chat, aiuto!

Delle volte può capitare che abbiamo talmente tanti messaggi a cui rispondere di tante chat, che dimentichiamo magari quali sono i messaggi più importanti e che ci possono interessare.

Ma c’è un modo per evitare ciò e si chiama funzione “Segna come da leggere” la quale riporta in primo piano la comunicazione che ci interessa, proprio come se non l’avessimo mai letta.

Come attivarla? Bisogna semplicemente premere sulla chat e scegliere la relativa opzione.

Tutti conoscono i messaggi Broadcast Whatsapp?

Lo sentiamo nominare, lo leggiamo nella nostra app, ma sistema di messaggi broadcast è poco utilizzato.

Infatti, seppur odiosi, si preferiscono i classici gruppi.

Possiamo evitare la presenza di questi fastidiosi gruppi con il sistema Broadcast di WhatsApp il quale permette di operare mediante un sistema di comunicazione uno a molti per l’invio.

Nel caso della ricezione, invece, il tutto si trasforma in una chat one-to-one con risposte separate in relazione al singolo messaggi di ingresso.

Si possono modificare le immagini

WhatsApp ha un editing delle immagini che non ha bisogno di ulteriori app.

Infatti, con le opzioni integrate in-app possiamo modificare la foto a nostro piacimento: possiamo ruotare, ritagliare, aggiungere testo, immagini o sticker.

Per questo, però, dobbiamo aspettare il prossimo aggiornamento.

Testo grande, piccolo o medio

Infine, ultimo trucco di WhatsApp è quello che ci permette di personalizzare la dimensione dei caratteri in base alla risoluzione e alla dimensione del nostro schermo.

Come farlo? Semplice: bisogna scegliere il percorso Impostazioni > Chat > Dimensione carattere dove troviamo 3 diverse scelte, appunto, piccolo, medio e grande.