Il token, dal 14 settembre sarà sostituito dallo smartphone

Le chiavette andranno in pensione, e la nuova direttiva bancaria dell’Unione Europea, impone standard di sicurezza più elevati, e per questo le sostituirà con sms e app da smartphone. I down del sito Intesa San Paolo, avvenuti negli ultimi mesi, sono dovuti alla sua implementazione, e che hanno mandato su tutte le furie gli utenti del gruppo bancario italiano, avendo subito dei malfunzionamenti, ma necessari per adeguare i sistemi informatici alle direttive europee, e di conseguenza offrire maggiore sicurezza ai clienti.

Dal 14 settembre lo smartphone sostituirà il token

Il problema, rappresentato dal vecchio sistema di autenticazione a due fattori utilizzato da Intesa e dalla maggior parte degli Istituti di Credito Italiani, basato su un codice creato dal token, la chiavetta di cui stiamo parlando della Banca, dal 14 settembre verrà sostituita dalla cosiddetta SCA, ovvero, Strong Customer Authentication, nata principalmente per ridurre il rischio di truffe bancarie online.

Questo cambio si è reso obbligatorio dall’entrata in vigore della nuova direttiva europea sulle banche, che impone vincoli più stringenti sul fronte della sicurezza.

I nuovi codici, che saranno generati all’interno dell’app di mobile banking o inviati tramite sms, avranno una durata variabile che va tra i 15 e i 30 secondi, e potranno essere utilizzati per una sola operazione. Il codice utilizzato per autenticarsi all’interno del proprio conto corrente, non potrà essere utilizzato per confermare un bonifico o effettuare una qualunque altra operazione.

Maggiore livello di sicurezza

Queste nuove misure, questi cambiamenti, garantiranno un livello di sicurezza maggiore rispetto a quelle avute in precedenza dai token. Tanto all’accesso al profilo personale quanto ai pagamenti online saranno più sicuri. Gli utenti avranno una maggiore protezione e maggiore sicurezza nell’effettuare le operazioni, dai tentativi di truffa telematica, e potranno utilizzare sistemi di pagamenti elettronici con maggiore sicurezza e spensieratezza.