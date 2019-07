Iliad, attenzione alle truffe dai falsi call center

In questi ultimi giorni, gli utenti Iliad hanno ricevuto chiamate dai call center Iliad per delle offerte che apparentemente sembrano vantaggiose, ma che in realtà sono truffe. Quindi, attenzione se in questi giorni avete avuto telefonate di questo tipo, attenzione, è una truffa, hanno come obiettivo di entrare in possesso dei vostri dati personali, l’operatore telefonico, avvisato dagli stessi utenti, dichiara che è all’oscuro di tutto, ed è di conseguenza vittima di questa truffa.

Iliad: attenzione alle truffe

Iliad, non utilizza call center o tele-marketing per prendere nuovi clienti, ma si limita ad usare la pubblicità sui social o in TV. Per chi vuole diventare cliente Iliad e vuole attivare una scheda, può farlo tramite il numero telefonico 177, acquistando la SIM nelle SIMBox presenti nelle principali città italiane o presso i centri Iliad. Spesso stanno accadendo questi episodi di tentate truffe tramite call center, non ci cascate, quando ricevete una chiamata da uno di questi operatori cercate di ottenere quante più informazioni del caso per capire effettivamente se siete vittima di una truffa.

Qualche tempo fa questo fenomeno dei call center si stava sviluppando per truffare gli operatori Vodafone. Ora che Vodafone ha preso le sue contromisure, si è cambiato operatore, passando ora ad Iliad. Lo scopo è sempre lo stesso, si contattano telefonicamente gli utenti offrendo un tipo di abbonamento migliore di quello che già si ha, e dopo ottenuto i dati personali dell’utente, carta d’identità e codice fiscale, l’operatore scompare e non si fa più sentire.

Queste truffe sono molto frequenti, sono stessi gli operatori telefonici a diventare vittime, viene utilizzato il loro nome per convincere l’utente che si tratta di un ottima offerta, molto vantaggiosa e sicura.

Iliad ha tenuto a precisare e a mettere in guardia i propri utenti, il suo modo di accaparrarsi nuovi clienti non prevede uso di call center, nel caso ricevete un messaggio o una telefonata da operatori Iliad, fate attenzione, è una truffa. Inoltre Iliad, invita nei prossimi giorni, a fare molta attenzione, se ricevete una di queste telefonate, il problema è risolto, anche se sembrate dei maleducati, riattaccate immediatamente.