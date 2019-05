Iliad, cambiano le tariffe internazionali

Precisiamo innanzitutto che non è una bufala, bensì di un importante comunicazione che l’operatore telefonico sta facendo a tutti i propri clienti. In questi giorni Iliad sta inviando un’email con oggetto la riduzione delle tariffe internazionali, in definitiva si parla di una diminuzione delle tariffe per le chiamate effettuate dalla propria scheda SIM ILIAD verso un numero dell’Unione Europea.

Iliad per chi viaggia in Europa

Per chi viaggia molto in Europa e per chi ha molti contatti lavorativi con aziende UE, si tratta di una grossa novità che permetterà di risparmiare. E’ inutile dire che tutti gli operatori telefonici italiani si sono dovuti adattare alle nuove direttive europee ed abbassare sia i costi delle telefonate, che degli sms. Le nuove tariffe saranno per le telefonate di 19 centesimi al minuto (iva esclusa), e 6 centesimi per gli sms (iva esclusa).

Avvisi di Iliad

Il messaggio e-mail che Iliad sta inviando ai propri clienti per avvertirli delle nuove tariffe per le chiamate verso i numeri dell’Unione Europea, lo si trova cliccando sul link dell’e-mail, si accede ad una sezione del sito dell’operatore telefonico che permette di scoprire la nuova tariffazione a seconda dell’offerta attiva sul proprio smartphone, e dice: ti informiamo che dal 15 maggio 2019 si abbasseranno le tariffe internazionali per chiamate ed sms verso l’Unione Europea in ottemperanza al Regolamento UE 2018/71. Per tutte le informazioni si può andare su https://www.iliad.it/brochure-prezzi.html o nella tua area personale.

Sono disponibili i documenti l’offerta Iliad a 6,99 euro al mese (minuti illimitati, sms illimitati, 40GB di traffico internet), la tariffa a 7,99 euro al mese (con 50 gigabyte di dati) e Iliad voce a 4,99 euro al mese e dedicata unicamente a quelli che usano lo smartphone solo per telefonare.