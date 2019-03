Iliad, come risolvere i problemi di 4G? Un vecchio trucco potrà aiutarvi

Iliad ormai è arrivata al suo scopo: dopo esser stata il leader di una rivolta, anzi di una rivoluzione, come dice nel suo slogan, dopo aver esaudito le richieste di molti che desideravano qualità al prezzo giusto, è arrivato il momento di dichiarare che Iliad si è davvero affermata nel campo della telefonia. Infatti, tra lei, Kena e ho, chi davvero si è imposta sulla scena delle offerte telefoniche low cost, è Iliad stessa. Inoltre, va alla grande l’ultima offerta, ovvero quella dei minuti e messaggi illimitati e 50 giga a soli 7,99 euro al mese.

Soluzione per i problemi di linea 4G

Eppure c’è ancora un po’ di lavoro da fare, ovvero migliorare le sue reti. Infatti, in tutta la penisola italiana si registrano anomalie per quanto riguarda la rete. Subito sono intervenuti i suoi tecnici per migliorare la copertura della stesse, e grazie alle future infrastrutture esclusive, sicuramente tutti i clienti Iliad in futuro non dovrebbero più avere problemi in questo campo.

Come risolvo da solo il problema con Iliad?

Purtroppo, i lavori di miglioramento richiedono un bel po’ di tempo e per questo è bene recuperare un vecchio trucco che sembra non sbagliare mai, un vero trucco fai da te che ci permette di risolvere le diverse scocciature quotidiane. Stiamo parlando della disattivazione del 4G. In assenza di rete, gli utenti Iliad possono effettuare un downgrade da 4G a 3G, come risultato si ricaverà una minor forza in termini di prestazioni a fronte un’affidabilità migliore.

I risultati non tardano ad arrivare: il passaggio da 4G a 3G ha già beneficiato numerose persone, anche se, c’è da dire che il metodo appena detto vale solo per problemi di relativa entità. Per problemi molto più seri che non risolvono con l’applicazione di tale metodo vi consigliamo sempre di contattare l’assistenza clienti Iliad, che tra l’altro sono sempre molto gentili e a disposizione.

