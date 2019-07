Iliad, come verificare giga a disposizione e credito residuo

Per chi possiede una Sim Iliad, per poter controllare il traffico dati disponibile e il credito residuo, è possibile farlo accedendo alla propria Area Personale oppure inviando un sms. Una volta attivata la scheda SIM Iliad, informatevi bene come controllare il vostro traffico residuo e i giga ancora disponibili della vostra offerta.

Iliad: una grande opportunità per i clienti

Rispetto agli altri operatori concorrenti, Iliad non da l’opportunità ai propri clienti, di sapere queste informazioni tramite un’app mobile tramite il proprio telefonino, ma è necessario entrare nell’area personale nel sito internet, alternativa pensata apposta in modo semplice per i clienti. Entrati nell’Area Personale, bisogna premere su “Consumi e Credito”, si aprirà una pagina dove troverete il numero di chiamate effettuate, SMS e MMS inviati, Giga consumati, il credito residuo.

Altra alternativa per avere queste notizie, basta inviare un SMS al numero di assistenza Iliad e si viene subito a conoscenza di tutte le informazioni, sapere quanti giorni mancano al rinnovo dell’abbonamento e i soldi che si hanno sulla scheda. L’SMS va scritto al numero 400 con scritto “credito”, nel giro di pochi secondi si riceverà un messaggio con tutte le informazioni del caso. In alternativa si può anche chiamare al numero 400 e una voce registrata vi fornirà il credito residuo e i Giga che avete ancora a disposizione.

E-mail conferma per Area personale

Nel momento in cui si sottoscrive un abbonamento Iliad, si riceve un’email che conferma la creazione dell’Area personale. All’interno si trova sia l’ID Utente che la password con cui si effettua l’accesso. Nell’Area Personale, oltre a fare quello precedentemente detto, si può attivare o disattivare servizi speciali, verificare i dati personali, attivare la scheda SIM.