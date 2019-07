Iliad, con soli 7,99 euro 50 GB, sms e minuti illimitati anche all’estero

Una nuova e sorprendente offerta ci giunge dall’operatore low cost per eccellenza Iliad, che ha dato vita l’estate scorsa ad una vera e propria rivoluzione nel campo delle telefonia e dei suoi gestori, basata sulla trasparenza e su un ottimo rapporto qualità-prezzo. Una delle ultime offerte sfornate da questo operatore francese che si appoggia alle reti Wind e Tre, permette di avere dei servizi strabilianti a pochi euro al mese. Ancora una volta, facendo così, Iliad mostra di andare in contro alle esigenze sei suoi utenti e anche a tutti di quelle in generale e lo fa mostrando anche un’attenzione davvero gradita verso l’estero. Detto questo, vediamo cosa ha da offrirci l’operatore telefonico low cost francese.

Con Iliad 50GB e chiamate internazionali a soli 7,99 euro al mese

In pratica l’offerta è così strutturata:

-50GB in 4G/4G+

+ 4GB dedicati in Europa;

-Minuti e SMS ILLIMITATI

in Italia & in Europa;

-Minuti illimitati verso oltre

60 destinazioni.

Per poter richiedere la sim Iliad è possibile fare visita al sito ufficiale oppure si può anche fare una passeggiata dai suoi store che è possibile trovare davvero dapperttutto.

La sim che vi viene data, sia tramite posta, che da vicino, ha il valore di 9,99 euro a cui vanno aggiunti i soldi della prima ricarica.

Detto questo, non ci sono ulteriori spese da mantenere: i soldi della prima ricarica valgono per tutto il primo mese e non ci saranno di sicuro delle amare sorprese.

Una volta passato il primo mese, bisogna semplicemente farsi la ricarica.

I servizi inclusi, e quindi gratis, nell’offerta di Iliad

In questa offerta avremo gratis i seguenti servizi:

-segreteria telefonica;

-mi richiami;

-scatto alla risposta;

-piano tarriffato;

-hotspot;

-controllo credito residuo;

-disattivazione servizi a sovraprezzo;

-segreteria visiva;

-visualizza numero chiamante;

-controllo consumi;

-avviso di chiamata;

-blocco numeri nascosti;

-chiamate rapide;

-filtro chiamate ed sms;

-inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Uno sguardo al mondo

Inoltre, Iliad ci aggiunge anche la possibilità di chiamare all’estero verso fissi e mobili senza ulteriori costi.telefonica all’estero