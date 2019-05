Iliad e l’Unione Europea: quali sono i paesi dove usare la 4G?

Adesso chi ha Iliad può viaggiare tranquillamente in giro per l’Europa e non avere alcun tipo di problema con la rete. Stiamo parlando della possibilità che Iliad ha di usa la Roaming nell’Unione Europea- In tutto si contano ben 31 paesi, paesi in cui Iliad ha permesso ai suoi clienti di usufruire della rete 4G/LTE di uno o più operatori mobili “partner” quasi ovunque. Ovviamente, c’è qualche con qualche che è possibile riconoscere nella tabella sotto riportata.

Iliad, il roaming 4g

Ecco di seguito riportato l’elenco di tutti gli operatori mobili a cui ogni utente iliad può appoggiarsi quando ci si trova in uno dei Paesi dove è attivo il Roam Like At Home . Per essere ancora più chiari, in questi posti avrete la possibilità di usare la vostra offerta iliad senza variazioni o mancanze e quindi sfruttare i minuti, gli SMS illimitati e i GB previsti dalla propria offerta iliad, senza costi aggiuntivi, ovviamente.

Per i più esperti, sono state riportate le bande a cui fare riferimento.

Paese Operatore partner Bande 3G/4G (MHz)

Austria T-Mobile Austria 3G 2100 – LTE 800/1800/2600

Austria A1 Telekom Austria 3G 900/2100 – LTE 800/2600

Austria Hutchison Drei Austria 3G 2100 – LTE 1800/2600

Belgio Orange Belgio 3G 900/2100 – LTE 800/1800/2600

Belgio BASE 3G 2100 – LTE 1800

Bulgaria A1 Bulgaria 3G 900/2100 – LTE 1800/2100

Bulgaria Telenor Bulgaria 3G 900/2100 – LTE 1800

Bulgaria Vivacom 3G 900/2100 – LTE 1800

Cipro MTN 3G 2100 – LTE 1800

Croazia T-Mobile Croazia 3G 900/2100 – LTE 800/1800

Croazia A1 Hrvatska 3G 900/2100 – LTE 800/1800/2100

Danimarca Telenor DK 3G 900/2100

Danimarca TDC 3G 900/2100 – LTE 800/1800

Danimarca Hi3G Denmark Aps (3) 3G 2100

Estonia Elisa 3G 2100 – LTE 800/1800/2600

Estonia Tele2 3G 2100

Finlandia Elisa 3G 900/2100 – LTE 700/800/1800/2100

Finlandia DNA 3G 900/2100 – LTE 800/1800/2600

Francia Bouygues Telecom 3G 2100

Francia Free Mobile 3G 900/2100

Francia Orange 3G 900/2100

Francia SFR 3G 900/2100 – LTE 800/2600

Germania O2 (Telefónica) 3G 2100 – LTE 800/1800/2600

Grecia Wind Hellas 3G 2100 – LTE 1800

Irlanda Meteor 3G 2100 – LTE 800/1800

Irlanda Three Ireland 3G 2100

Islanda Síminn 3G 900/2100 – LTE 1800/2100

Islanda Sýn (Vodafone Iceland) 3G 900/2100 – LTE 800/900/1800/2100/2600

Islanda Nova 3G 2100 – LTE 800/1800

Lettonia Tele2 3G 2100

Liechtenstein Salt 3G 2100 – LTE 1800

Lituania Tele2 Solo GSM

Lussemburgo POST 3G 2100 – LTE 1800

Lussemburgo Orange Luxembourg 3G 2100 – LTE 800/1800

Malta Dato non disponibie Dato non disponibile

Norvegia Telenor 3G 2100 – LTE 800/1800/2600

Norvegia ICE LTE 800/900/1800

Paesi Bassi KPN 3G 2100 – LTE 800/2600

Polonia Plus (Polkomtel) 3G 900/2100 – LTE 800/1800

Polonia Orange Polska 3G 900/2100 – LTE 800/1800/2600

Polonia P4 3G 2100 – LTE 1800

Portogallo NOS 3G 2100

Regno Unito EE 3G 2100

Regno Unito Three UK 3G 2100 – LTE 800/1400/1800/2100

Repubblica Ceca O2 CZ 3G 2100 – LTE 800/1800

Romania Orange Romania 3G 2100

Romania Telekom Romania 3G 2100

Slovacchia Orange SK 3G 2100 – LTE 800/2600

Slovacchia O2 SK 3G 2100 – LTE 800/1800

Slovenia A1 Slovenija 3G 2100 – LTE 1800

Spagna Movistar 3G 2100

Spagna Orange Espagne 3G 2100 – LTE 1800/2600

Spagna Yoigo 3G 2100 – LTE 1800

Svezia Tele2 3G 2100 – LTE 800/900/1800/2600

Svezia Telenor 3G 2100 – LTE 800/900/1800/2600

Svezia Hi3G Access AB (3) 3G 2100

Ungheria Telenor Hungary 3G 900/2100 – LTE 800/1800

Ungheria Magyar Telekom 3G 2100 – LTE 800/1800/2600

* Svizzera Salt 3G 2100 – LTE 1800/2600

Ultimi avvertimenti

Spesso capita che gli accordi tra operatori mobili possono variare nel tempo, e pertanto la lista qui riportata, potrebbe subire delle variazioni a nostra e vostra insaputa.

Questi i minuti, gli SMS e i GB disponibili in Roaming in UE con gli attuali pacchetti tariffari iliad:

iliad Giga 50: minuti e SMS illimitati più 4 GB al mese;

iliad Voce: minuti e SMS illimitati più 40 MB al mese;

iliad Giga 40: minuti e SMS illimitati più 3 GB al mese;

Sebbene la Svizzera non rientri effettivamente nella lista ufficiale dei 31 paesi, è comunque un luogo dove è possibile sfruttare la rete di Salt (ex Orange e di proprietà del fondatore di iliad, Xavier Niel).