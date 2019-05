Iliad e Netflix insieme in Italia per grandi novità

E’ quasi un anno ad quando Iliad ha fatto la sua comparsa nel mondo della telefonia italiana, dando voce ed esaudendo chi voleva massima trasparenza ed un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ha dato vita ad un nuovo modo di essere gestori telefonici, diventando il primo gestore low cost realmente interessato ai suoi clienti. Nel corso di questo primo anno, le statistiche ed i grafici hanno segnato andamento positivo per i prezzi ed i contenuti, vedendo dei costi abbassati e non di poco. Dopo Iliad, altri gestori hanno seguito la sua scia, basandosi sulle regole fondamentali di questo gestore, al punto che si è davvero fatta a tutti gli effetti la rivoluzione Iliad che era sempre presente nelle sue pubblicità. Iliad interessa per le sue offerte che mettono insieme tre funzioni che da sempre gli italiani chiedono: messaggi, minuti e internet a basso costo.

Ma tornando al presente, si parla di una possibilità, in futuro, di trovare Iliad e netflix insieme. Sarà vero? Vediamo quanto ne sappiamo nel dettaglio.

Iliad e Netflix insieme, la notizia che non ti aspettavi

Partiamo col dire che molti di noi sanno sono consapevoli del fatto che le nostre offerte Internet sono sprecate: sono pochi quelli che utilizzano davvero le opzioni illimitate e le proposte dati da 30 o 50 GB. Così facendo, si arriva a regalare ogni mese oltre i due terzi della propria tariffa. Questo non è solo un dato di fatto, ma è stato anche detto da una recente analisi fatta proprio su questo tema.

Prima di parlare dell’Italia, citiamo invece il caso che si sta presentando nella Repubblica Francese dove si conta sul servizio Free Mobile che include Netflix e Freebox TV come opzioni standard per alcune promo. Da quel che ne sappiamo, i francesi risultano essere molto entusiasti di queste offerte, che potrebbero giovare sicuramente anche noi italiani. Purtroppo, però, non sappiamo se questa offerta arriverà anche in Italia, e quando. Sicuramente, vedrebbe il consenso di tutti ed il profitto dell’operatore stesso.

Iliad e Nteflix in Italia, come stanno le cose

L’investimento è ancora alla sua prima fase di lavoro, ovvero la fase di valutazione e probabilmente vedremo la nascita di Sky Mobile 4G, il quale si tratta di un servizio che offre pacchetti con Sky Go già incluso. Beh, non resta che aspettare conferme o smentite.