Iliad, la rivoluzione continua con 3 nuovi servizi gratuiti

Sembra proprio che il brand francese Iliad dopo il recente successo del secondo semestre dello scorso anno non abbia proprio intenzione di fermarsi. Infatti, il servizio low cost telefonico francese è riuscito a contare su ben 2 milioni di utenti, facendoli convertire ad un’ideale di telefonia basato sulla trasparenza e sulla economicità. Davvero un bel traguardo per un’azienda che come Illiad nasce proprio per combattere le ingiustizie dei nomi più importanti della telefonia. Ma non è finita qui; Iliad vuole stupirci ancora di più con nuove offerte che presentano 3 servizi gratis. Vediamo di cosa si tratta.

I tre servizi gratuiti di Iliad

La promozione che più è in voga tra gli utenti Iliad è anche la migliore: stiamo parlando della classica promozione dei 50 GB di internet con minuti e messaggi illimitati verso tutti al solo costo di 7,99 euro ogni trenta giorni. Non male come costo per un’offerta del genere. Ma introduciamo l’argomento cardine di novità: i tre servizi gratuiti. Per battere i colossi della telefonia come Wind, Tim e Vodafone, Iiad ha aggiunto i seguenti servizi: il servizio della chiamata verso l’estero a costo zero, che è sicuramente quello più apprezzato, e che permette ai clienti Iliad di poter chiamare chiunque essi vogliano in oltre 60 paesi in giro per il mondo. Oltre a tutte le nazioni dell’Unione Europea, ci sono anche USA, Canada ed Australia. A seguire c’è poi la funzione degli avvisi di chiamata che non presenta delle spese ulteriori, costi invece presenti per gestori come Tim e Vodafone. Infine, concludiamo col terzo servizio della totale assenza di piani tariffati; infatti, a differenza dei colossi della telefonia, Iliad non presenta dei piani tariffati a pagamento. In parole povere, questo significa per gli utenti del brand francese che non ci sono costi extra da sostenere oltre a quelli per la ricarica.