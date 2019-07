Iliad miglioramenti e truffa, Google Maps, App per trovare il cane, le novità

Rassegna di tutte le ultime novità degli ultimi giorni: truffa Iliad e miglioramenti rete; Google Maps e le cose che non si conoscono; Postemobile con un’offerta strepitosa; App per cercare il cane.

Iliad: Truffa e miglioramenti

Iliad è in Italia d più di un anno ormai ed è riuscito a diventare un grande esempio di trasparenza e lealtà, quelle proprietà che numerosi italiani chiedevano da tanti anni, ma ricevevano soltanto delle truffe da parte di tutti gli operatori. Comunque, detto questo, nonostante Iliad sia riuscito a diventare un esempio da acclamare nel caso della trasparenza, è sorto un problema anche troppo serio che va contro alla sua politica di lealtà. Leggi come fanno a rubarti i soldi in quest’articolo: Truffa Iliad, come si rubano i soldi ed i dati personali

Iliad migliora ma ci sono ancora molti problemi da risolvere

Da una ricerca effettuata si determina che Iliad con Wind-Tre è tra gli operatori più lenti in Italia, anche se viene assicurato dall’operatore, che le cose dovrebbero migliorare nei prossimi mesi. Ci sono già stati dei miglioramenti, nei primi sei mesi del 2019, la velocità di download e upload è aumentata di 7MB/s, e si prevede ancora di migliorare, adesso comunque è una rete lentissima staccata notevolmente da Vodafone e Tim. Ecco perchè ci sono ancora tanti problemi: Iliad, nel 2019 migliora, ma ci sono ancora problemi

Google Maps: la nostra cartina

Google Maps è diventata, ormai, la nostra cartina. Senza di essa non riusciamo a viaggiare e spesso e volentieri risulta essere anche migliore dei navigatori già installati in alcune macchine. Ma Google Maps non è usata solo per i viaggi, brevi o lunghi che siano, da fare in macchina: è usata anche dai ciclisti e non solo. Insomma, ovunque tu stia andando, Google Maps saprà aiutarti.

Sapevate, comunque, che esistono delle funzioni che avevamo lì, da sempre sulla nostra app, che sono davvero utili, ma che non conosciamo? Vediamo di cosa stiamo parlando. Leggi la notizia completa: Quali altre funzioni ci nasconde Google Maps? Le cose che non tutti conoscono

Postemobile e la sua offerta strepitosa

L’offerta di Poste Italiane con Postemobile si chiama Creami Weback, l’unica tariffa che ti ricarica per i GIGA non utilizzati, credit inclusi per chiamate e SMS, 50 GB al mese, costo dell’offerta euro 9,99. Ogni mese ricevi 1 euro di ricarica telefonica bonus ogni 10 GB non utilizzati, ad esempio: se in un mese, che hai 50 GB disponibili, ne consumi solo 9 di GB, non avendone utilizzati 41 GB, riceverai 4 euro di ricarica bonus. Se ne consumi 15 di GB riceverai 3 euro di ricarica bonus. È possibile leggere qui l’offerta completa: Postemobile: offerta Creami Weback, ecco di cosa si tratta

Trovare il proprio cane con un App

Quante volte sarà capitato di perdere il proprio cane senza avere nemmeno il modo di ritrovarlo? Tantissime volte. Ci sono stati cani che si son persi e non sono mai più tornati a casa, mentre altri, per fortuna, dopo essersi smarriti, sono riusciti a tornare dal loro padrone. Non ci sarà più bisogno di avere il cuore in gola quando il nostro amico a 4 zampe deciderà di farsi una passeggiata da solo grazie ad un’applicazione pensata in Cina proprio per lui. L’applicazione che ci aiuterà a ritrovare il nostro cane è stata creata dalla startup cinese Megvii, e fa parte di un programma governativo di sorveglianza. Ecco come fare: Basta perdere il cane grazie ad un’app che viene dalla Cina