Iliad nasconde nell’asso della manica due offerte segrete

Vera trasparenza e costi bassi: sono questi i due fondamenta su cui si basa il gestore telefonico low cost più famoso della nostra penisola, Iliad. È più di un anno nel nostro paese ed ha davvero fatto la rivoluzione che ha promesso nelle diverse pubblicità. Numerosi clienti si ritengono soddisfatti di questo gestore, ed il suo successo sembra non avere limiti, sembra non trovare fine, dato che presenta sempre nuove ed interessanti promozioni.

C’è da dire che non offre tariffe molto diversificate ma nasconde qualche sorpresa per due offerte segrete come possibili alternative alla sempre più gettonata offerta GIGA 50 attualmente in corso.

Iliad e le due offerte segrete per i suoi numerosi clienti

L’offerta della Iliad che va davvero forte è la GIGA 50, dato che offre tutto il necessario per una promo ricaricabile ben bilanciata. Il suo costo mensile è 7,99 euro con la quale è in grado di offrire minuti senza limiti con SMS illimitati e 50 Giga di traffico Internet in 4G Plus.

Bisogna ammetterlo: quale altro operatore è in grado di offrire questo grande equilibrio tra servizio e costo? Nessuno. C’è da dire che Iliad si differenzia dagli altri operatori perché non si limita ad una sola scelta, ma consente di sottoscrivere anche la GIGA 40.

Se andate sul suo sito, si può richiedere la versione da 6,99 euro con tutti i vantaggi di una quota illimitata di minuti e messaggi con 40 Giga al mese per sempre a prezzo fisso.

Tariffa voce più bassa del mercato: ecco di cosa si tratta

L’operatore francese non si ferma qui, e permette, infatti, di aggiungere una tariffa Solo Voce con il prezzo più basso dell’interno mercato. Stiamo parlando di 4,99 euro al mese con la quale si avrà tutto il necessario per chiamare chiunque con formula minuti illimitati.

Tale tariffa permette di chiamare in Italia e nell’Unione Europea verso fissi e mobili. Per il bundle dati mensile siamo al minimo, con un pacchetto di appena 40 MB da utilizzare solo se strettamente necessario.

Come sempre, sono inclusi tutti i servizi Iliad da utilizzare senza ulteriori spese per controllo costi, segreteria telefonica personale, hotspot, blocco servizi a pagamento, opzioni “Mi richiami” e tanto altro ancora.