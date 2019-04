Continuano le offerte di Iliad che spiazzano tutti. Due le offerte vantaggiose: a 4,99 per sempre con una tantum per attivazione di 9.99; a 7,99 per sempre con una tantum per attivazione di 9,99 tutto incluso con 50 Giga. Analizziamo nel dettaglio le offerte.

Iliad offerta a 4,99 al mese per sempre

Offerta a 4,99 con 40MB in 4G/4G+, superati i 40MB, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€ / 100MB. Minuti e sms illimitati verso fissi e mobili in Italia. In Europa con minuti e SMS illimitati + 40MB dedicati. I paesi inclusi in Roaming: Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Svezia.

Iliad offerta a 7,99 al mese per sempre

Offerta a 7,99 con 50GB IN 4G/4G+, Superati i 50GB, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€ / 100MB. Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia. Verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada). Sms illimitati verso fissi e mobili in Italia. In Europa minuti e SMS illimitati + 4GB dedicati, i paesi con Roaming sono gli stessi sopra esposti nell’offerta di 4,99 euro per sempre.

Servizi inclusi e gratuiti

Servizi inclusi per entrambe le offerte sono: segreteria visiva; visualizza numero chiamante; controllo consumi; avviso di chiamata se hai il numero occupato; blocco numeri nascosti; chiamate rapide; filtro chiamate e SMS; inoltro verso segreteria telefonica all’estero.