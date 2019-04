Iliad spiazza la concorrenza con 70 GB in 4G/4G+, minuti ed SMS illimitati a 9,99€ al mese per sempre

Quella di Iliad è davvero un’offerta da non farsi scappare dato che si ha tempo di farla solo fino a lunedì prossimo! La cosa positiva è che, nonostante sia un’offerta flash, con limitazioni di tempo per poterla richiedere, essa duri per sempre. Con questa offerta sembra proprio che Iliad voglia farci un regalo di Pasqua anticipato e sbaragliare la concorrenza.

Per poter attivare la nuova offerta bisogna muoversi nei prossimi 4 giorni: tenete conto della counter che segna il tempo presente nella pagina dell’operatore telefonico. Ma arriviamo al sodo, cosa ci offre Iliad?

L’offerta Iliad che sbaraglia la concorrenza

Diciamo che Iliad strizza l’occhio alle sue precedenti offerte, sempre uguali con l’unica variazione che vale soltanto per internet. Così facendo Iliad esaudisce le richieste di numerosi utenti dell’avere tre opzioni al posto di due: messaggi, minuti e internet.

I minuti illimitati sono sempre verso fissi e mobili in Italia, verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada). Anche gli sms sono illimitati verso fissi e mobili in Italia. E infine la chicca: 70GB IN 4G/4G+ . Inoltre Iliad ci aggiunge anche una novità: se siamo in Europa ci sono concessi minuti e SMS illimitati + 5 GB dedicati (paesi inclusi qui).

Tutta questa ricchezza ci viene data al solo costo di 9,99€ al mese più, ovviamente, i costi di attivazione di una SIM Iliad. In particolare, questa offerta è indirizzata ai nuovi clienti che effettuano una portabilità o che semplicemente vogliono attivare una nuova SIM. Per poter svolgere l’operazione di attivazione basta andare sul sito ufficiale Iliad collegandosi alla pagina dell’offerta.

Altri dettagli Iliad

Nell’offerta sono inclusi anche le seguenti funzioni: Hotspot, segreteria telefonica, controllo credito residuo, disattivazione servizi a sovrapprezzo, 0 scatto alla risposta, servizio Mi richiami, controllo consumi, chiamate rapide e quant’altro.