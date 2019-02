Instagram, come scoprire chi spia il nostro profilo?

Come possiamo capire e scoprire chi ci sta spiando il profilo Instagram? Abbiamo due possibilità a nostra disposizione, una interna ed una esterna; possiamo usare due strumenti: uno è già a nostra disposizione ed è offerto dallo stesso social; il secondo strumento è invece un’app scaricabile. Vediamo come fare.

Instagram, lo strumento Insights

Nel primo caso parliamo di Insights, uno strumento del social stesso dedicato, appunto, all’analisi dei follower di un account Instagram, e che ci fornisce delle informazioni sulle persone che visitano il profilo. Purtroppo, non ci saranno detti i nomi di chi ci segue, ma la sua età, il suo sesso e la sua origine. Si può utilizzare Insights passando al profilo aziendale, che è un’operazione semplice e gratuita.

Per fare ciò, bisogna associare il proprio profilo Instagram ad una pagina Facebook. In segutio, bisogna dirigersi nell’area Opzioni del profilo Instagram, selezionare la voce Passa a un profilo aziendale per poi associare la pagina Facebook all’account. Basterà semplicemente accedere allo strumento Insights cliccando sull’apposita icona (un grafico) e prelevare le informazioni dalla voce Follower.

Instagram, lo strumento Reports+

Tra le molte applicazioni che già si occupano di questo campo, vi segnaliamo in particolare una delle più scaricate sui cellulari, il cui nome è Reports+, un’applicazione disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Essa è disponibile gratis, anche se, per poter accedere alle informazioni relative di coloro che ci spiano in segreto o più in generale per conoscere gli account che visitano più spesso il nostro profilo Instagram, bisogna passare alla versione Premium dell’app tramite un acquisto in-app.

Ci teniamo a ricordare che la responsabilità e la gestione di tali applicazioni non è da ricondurre a Instagram, ma a terzi e pertanto, sebbene le recensioni siano forti e positive, non si assicura la loro affidabilità. Vi invitiamo a leggere sempre i permessi richiesti dall’applicazione.